Prima pagină » Actualitate » TOP 15 | Cele mai bine plătite job-uri part-time din România, în 2026. Ce salariu câștigi pentru fiecare în parte

TOP 15 | Cele mai bine plătite job-uri part-time din România, în 2026. Ce salariu câștigi pentru fiecare în parte

04 feb. 2026, 07:31, Actualitate
TOP 15 | Cele mai bine plătite job-uri part-time din România, în 2026. Ce salariu câștigi pentru fiecare în parte

Iată care sunt cele mai bine plătite job-uri part-time din România, acum, la începutul anului 2026. Gândul.ro a întocmit un tabel cu 15 joburi și salariile aferente acestora. 

Anul 2026 vine cu sute de locuri de muncă vacante în diverse domenii, în România. Însă, care ar fi cele mai bine plătite job-uri part-time, la momentul actual? Gândul.ro a întocmit un top al locurilor de muncă la jumătate de normă, dar și cu salariile aferente acestora.

Însă, ce poate fi observat la prima vedere? Domeniul IT rămâne, și de această dată, pe primul loc în clasament. Cele mai mari sume se câștigă în IT, chiar și la program redus. Aici, plata se face adesea pe oră sau pe proiect.

Limbile străine sunt un avantaj major. Joburile de suport clienți sau vânzări pe limbi precum olandeza, daneza, suedeza, norvegiana sau germana sunt plătite mult peste media pieței, chiar și fără experiență anterioară.

Însă, ce diferență este sesizată între freelancing și angajare? Multe dintre sumele din partea superioară a intervalului (peste 5000 RON) se obțin mai ușor prin colaborări de tip B2B (PFA/SRL) decât prin contract de muncă clasic part-time.

Clasament 2026: cele mai bine plătite job-uri part-time din România

  • Senior Software Developer (IT&Tech): salariu net între 6.000 și 10.000 de lei;
  • DevOps Engineer (IT&Tech): salariu net între 5.500 și 9.000 de lei;
  • Cybersecurity Consultant (IT&Securitate): salariu net între 5.000 și 8.500 de lei;
  • Project Manager IT (Management): salariu net între 4.000 și 7.000 de lei;
  • Data Analyst (IT&Data Science): salariu net între 3.500 și 6.000 de lei;
  • UX/UI Designer (Design&Creativ): salariu între 3.000 și 6.000 de lei;
  • Recruiter IT (Freelance, domeniul HR); salariu net între 2.500 și 5.500 de lei (cu comisioane);
  • Specialist PPC/SEO (Marketing Digital): salariu net între 2.500 și 5.000 de lei;
TOP 15 Cele mai bine plătite job-uri part-time din România, în 2026. Ce salariu câștigi pentru fiecare în parte

TOP 15 cele mai bine plătite job-uri part-time din România, în 2026

Alte locuri de muncă

  • Meditator Privat (Matematică/Info, în domeniul Educație): salariu net între 2.500 și 5.000 de lei;
  • Video Editor / Motion Graphics (Media&Creativ): salariu net între 2.500 și 4.500 de lei;
  • Customer Support – Limbi nordice/germană (BPO/Call Center): salariu net între 3.000 și 4.500 de lei;
  • Contabil Expert (Financiar): salariu net între 2.500 și 4.000 de lei;
  • Translator Autorizat (Juridic/Tehnic, domeniul Traduceri): salariu net între 2.000 și 4.000 de lei;
  • Șofer Ridesharing (Uber/Bolt – ore de vârf, domeniul Transport): salariu net între 2.000 și 3.500 de lei;
  • Copywriter Tehnic / Medical (Content Writing): salariu net între 2.000 și 3.500 de lei.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Digi24
EXCLUSIV Îndemnul lui Kelemen Hunor pentru PSD în relația cu premierul: „Hai, Ilie, fă, fă, du-te”. Ce a spus despre rotativa din 2027
Cancan.ro
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegerile din România
Cancan.ro
Cătălin Botezatu, jefuit în Londra: pagubă în valoare de 2 milioane de lire sterline. Cine e principalul suspect
Ce se întâmplă doctore
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul competiției
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Elon Musk pregătește o fuziune uriașă între companiile sale
SPORT Dorinel Munteanu trece la amenințări după încă un EȘEC al lui Hermannstadt. „Dacă sunt bărbați, punem pe masă toate problemele”
08:02
Dorinel Munteanu trece la amenințări după încă un EȘEC al lui Hermannstadt. „Dacă sunt bărbați, punem pe masă toate problemele”
VIDEO Victor Ponta: „Nu cred că îi interesează pe actualii noștri lideri relația cu America”
08:00
Victor Ponta: „Nu cred că îi interesează pe actualii noștri lideri relația cu America”
EXTERNE Anchetă în Italia după ce o frescă restaurată din Roma ar înfățișa un înger cu chipul Giorgiei Meloni. Cum se apără artistul care a făcut lucrarea
07:50
Anchetă în Italia după ce o frescă restaurată din Roma ar înfățișa un înger cu chipul Giorgiei Meloni. Cum se apără artistul care a făcut lucrarea
SPORT Rapid, lider în Superliga. Elevii lui Costel Gâlcă s-au impus clar în MECIUL cu Hermannstadt. „Adevărul e că nu mă așteptam la asta”
07:45
Rapid, lider în Superliga. Elevii lui Costel Gâlcă s-au impus clar în MECIUL cu Hermannstadt. „Adevărul e că nu mă așteptam la asta”
RĂZBOI „Armistițiul energetic” promis de Putin s-a prăbușit. Trump recunoaște că nu este surprins de reluarea atacurilor masive ale Rusiei asupra Ucrainei
07:20
„Armistițiul energetic” promis de Putin s-a prăbușit. Trump recunoaște că nu este surprins de reluarea atacurilor masive ale Rusiei asupra Ucrainei
EXCLUSIV Celebrele microbuze electrice școlare, cumpărate la suprapreț, dau primele rateuri. Bateriile nu rezistă la ger, iar primarii revin la vechile microbuze pe motorină
07:00
Celebrele microbuze electrice școlare, cumpărate la suprapreț, dau primele rateuri. Bateriile nu rezistă la ger, iar primarii revin la vechile microbuze pe motorină

Cele mai noi

Trimite acest link pe