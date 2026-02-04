TOP 15 | Cele mai bine plătite job-uri part-time din România, în 2026. Ce salariu câștigi pentru fiecare în parte

Iată care sunt cele mai bine plătite job-uri part-time din România, acum, la începutul anului 2026. Gândul.ro a întocmit un tabel cu 15 joburi și salariile aferente acestora.

Anul 2026 vine cu sute de locuri de muncă vacante în diverse domenii, în România. Însă, care ar fi cele mai bine plătite job-uri part-time, la momentul actual? Gândul.ro a întocmit un top al locurilor de muncă la jumătate de normă, dar și cu salariile aferente acestora.

Însă, ce poate fi observat la prima vedere? Domeniul IT rămâne, și de această dată, pe primul loc în clasament. Cele mai mari sume se câștigă în IT, chiar și la program redus. Aici, plata se face adesea pe oră sau pe proiect.

Limbile străine sunt un avantaj major. Joburile de suport clienți sau vânzări pe limbi precum olandeza, daneza, suedeza, norvegiana sau germana sunt plătite mult peste media pieței, chiar și fără experiență anterioară.

Însă, ce diferență este sesizată între freelancing și angajare? Multe dintre sumele din partea superioară a intervalului (peste 5000 RON) se obțin mai ușor prin colaborări de tip B2B (PFA/SRL) decât prin contract de muncă clasic part-time.

Clasament 2026: cele mai bine plătite job-uri part-time din România

Senior Software Developer (IT&Tech): salariu net între 6.000 și 10.000 de lei;

DevOps Engineer (IT&Tech): salariu net între 5.500 și 9.000 de lei;

Cybersecurity Consultant (IT&Securitate): salariu net între 5.000 și 8.500 de lei;

Project Manager IT (Management): salariu net între 4.000 și 7.000 de lei;

Data Analyst (IT&Data Science): salariu net între 3.500 și 6.000 de lei;

UX/UI Designer (Design&Creativ): salariu între 3.000 și 6.000 de lei;

Recruiter IT (Freelance, domeniul HR); salariu net între 2.500 și 5.500 de lei (cu comisioane);

Specialist PPC/SEO (Marketing Digital): salariu net între 2.500 și 5.000 de lei;

Alte locuri de muncă

Meditator Privat (Matematică/Info, în domeniul Educație): salariu net între 2.500 și 5.000 de lei;

Video Editor / Motion Graphics (Media&Creativ): salariu net între 2.500 și 4.500 de lei;

Customer Support – Limbi nordice/germană (BPO/Call Center): salariu net între 3.000 și 4.500 de lei;

Contabil Expert (Financiar): salariu net între 2.500 și 4.000 de lei;

Translator Autorizat (Juridic/Tehnic, domeniul Traduceri): salariu net între 2.000 și 4.000 de lei;

Șofer Ridesharing (Uber/Bolt – ore de vârf, domeniul Transport): salariu net între 2.000 și 3.500 de lei;

Copywriter Tehnic / Medical (Content Writing): salariu net între 2.000 și 3.500 de lei.

