Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026

04 feb. 2026, 07:35, Actualitate
Vești proaste vin din Germania: cafeaua preferată a românilor se scumpește începând cu data de 16 februarie 2026. Unul dintre cei mai mari comercianți de cafea din Germania a anunțat că va crește prețurile.

La baza acestei decizii stau costurile tot mai ridicate de aprovizionare și situația tensionată de pe piața materiilor prime, scrie ziarulromanesc.de.

Cafeaua, mai scumpă de la an la an

Noua scumpire va intra în vigoare începând cu data de 16 februarie. Pe consumatori îi va arde la buzunar, scrie sursa citată. Cafeaua preferată a românilor va costa mai mult cu până la un euro pe livră (aproximativ 500 de grame) de cafea.

Întreaga industrie a cafelei trece prin momente dificile, contextul economic global fiind marcat de volatilitate și presiuni constante asupra lanțurilor de aprovizionare. De altfel, reprezentanții companiei Tchibo insistă pe faptul că evoluțiile cele mai recente de pe piața globală au determinat ajustarea prețurilor practicate.

 „Într-o piață care rămâne tensionată, prețurile de vânzare ale cafelei au crescut semnificativ în cursul anului trecut”, a reacționat un purtător de cuvânt al companiei Tchibo.

Potrivit acestuia, noile tarife reflectă costurile reale de producție și aprovizionare, care au continuat să crească într-un ritm susținut în ultima vreme.

Nu este prima scumpire la care apelează Tchibo într-un interval de timp relativ scurt. Ultima dată, firma din Germania a mărit prețurile în urmă cu aproximativ un an, când a foost o creștere cuprinsă între 50 de cenți și 1 euro pe livră.

Tchibo, un nume important în industria cafelei

Compania Tchibo este un nume uriaș în industria cafelei și unul dintre jucătorii respectați din piață. Spre deosebire de concurență, firma care are sediul în orașul Hamburg anunță public ce strategie de prețuri are, din acest punct de vedere fiind văzută drept un indicator important pentru piața cafelei.

Tchibo își vinde produsele în propriile magazine, dar și în supermarketuri sau online. În felul acesta, compania germană are posibilitatea să stabilească propriile prețuri finale oferite consumatorilor.

În cel mai recent raport al Organizației Internaționale a Cafelei (ICO), din decembrie 2025, prețul mediu pentru o livră americană de cafea verde (aproximativ 454 de grame) este de 3 dolari.

Ca să vă faceți o idee de cum au evoluat prețurile, în decembrie 2023, aceeași cantitate de cafea costa între 1,60 și 1,80 dolari.

