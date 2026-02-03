Creşterea dramatică a impo­zitelor pe proprie­tate şi pe autoturisme, apli­cabilă de la 1 ianuarie 2026, subminează bugetele familiilor, afectate deja de inflaţia galopantă, desemnată oficial cea mai mare din Europa. Noua lege a impozitării implementată de Guvernul Bolojan lovește în special familiile tinere, aflate în etapa de achiziționare a primei locuințe. Ce fac însă alte țări din Europa de Est? O simplă privire arată politici publice care susțin familiile tinere în toate țările vecine cu România, de la scutire sau reducere de impozit până la ajutoare nerambursabile pentru credite imobiliare tip Prima casă.

Deși a justificat noile taxe și impozite uriașe pe locuințe și terenuri ca fiind cele mai mici din Europa, premierul Ilie Bolojan trece sub omisiune o realitate: toate țările din Europa de Est au o strategie de ocrotire a familiilor tinere, care le facilitează accesul la o primă locuință. În plus, așa cum a scris Gândul (detalii AICI), românii cu datorii la impozitele locale își pot pierde casele mult mai ușor, ca efect al noii legi a impozitării.

Generosul Viktor Orbán. 1 milion de forinți anual ca avans la locuințe pentru familii tinere

Aflat în plină campanie electorală în vederea dobândirii unui nou mandat, la scrutinul din aprilie 2026, premierul Viktor Orbán a anunțat o serie de măsuri populiste menite să îi atragă voturi. Astfel, Guvernul de la Budapesta a lansat a 14-a pensie, a distribuit „bani pentru arme” personalului forțelor armate (echivalentul a 6 luni de salariu – o sumă consistentă) și a lărgit categoria plătitorilor de impozite mici (sau chiar zero impozit pe venit). În plus, alocația fiscală pentru familii a crescut cu un net de 50,000 de forinți.

Creditele fiscale familiale au crescut cu încă 50,000 de forinți net pentru gospodăriile cu 3 sau mai mulți copii, dacă venitul brut al părinților permite solicitarea integrală, scrie dailynewshungary.

Cât despre accesul la locuințe în cazul familiilor tinere, sprijinul pentru locuințe devine tot mai vizibil. Astfel, statul oferă anual 1 milion de forinți (aproximativ 2.300 euro anual sau 83.000 forinți lunar), bani ce pot fi folosiți pentru rambursarea creditelor ipotecare sau pentru avansurile la creditele noi. Tot în Ungaria, impozitul se calculează la valori modice pe metru pătrat, nu la valoarea de piață.

Serbia oferă ajutoare de stat de 20.000 euro pentru mamele care își cumpără prima locuință

Guvernul Serbiei a decis ca, începând din 2026, familiile care au copii să poată primi sprijin financiar nerambursabil pentru construirea sau cumpărarea unei locuințe. Ajutorul poate ajunge până la 20.000 de euro și este acordat mamelor care au născut după 1 ianuarie 2022, în anumite condiții.

Potrivit deciziei Guvernului Serbiei, au dreptul la acest sprijin toate mamele care au născut un copil începând cu 1 ianuarie 2022, indiferent de ordinea nașterii copilului. Cererea trebuie depusă în termen de un an de la data nașterii, scrie publicaţia Blick.

Printre condițiile principale impuse de statul sârb se numără:

mama nu trebuie să dețină, integral sau în coproprietate, o locuință;

veniturile cumulate ale soților nu trebuie să depășească echivalentul a două salarii medii nete la nivel național;

locuința achiziționată cu acest sprijin trebuie să fie trecută pe numele mamei și nu poate fi vândută timp de 5 ani.

Valoarea sprijinului financiar depinde de zona în care este cumpărată sau construită locuința. Astfel, scrie publicația, în localitățile considerate insuficient dezvoltate, statul poate acoperi până la 50% din valoarea locuinței, fără a depăși însă suma de 20.000 de euro. În localitățile mai dezvoltate, ajutorul este de până la 20% din valoarea locuinței, tot cu un plafon maxim de 20.000 de euro.

Sprijinul de până la 20.000 de euro poate fi folosit și ca avans pentru un credit ipotecar subvenționat, în cadrul programului guvernamental destinat tinerilor.

Slovenia și Slovacia nu taxează prima locuință

Destinat funcționarilor publici, sprijinul pentru locuințe ia avânt: statul oferă anual 1 milion de forinți (aproximativ 83,000 lunar)., bani ce pot fi folosiți pentru rambursarea creditelor ipotecare sau pentru avansurile la creditele noi.

Impozitul pe proprietate, în schimb, se plătește de proprietari. În acest caz, există o scutire dacă suprafața locuinței în care proprietarul are reședință permanentă e mai mică de 160 de metri pătrați sau o scutire de 10 ani pentru primii proprietari de apartamente sau garaje noi.

Polonia i-a scutit pe cei care își cumpără prima locuință de taxa de 2% din valoarea tranzacției

În Polonia, impozitul este foarte mic și se calculează în funcție de suprafață, nu de valoarea locuinței. Cum era de fapt și în țara noastră, până la data de 1 ianuarie 2026. Astfel, Polonia i-a scutit pe cei care își cumpără pentru prima dată o locuință de la plata unei taxe de 2% din valoarea tranzacției.

Modificările fac parte din eforturile guvernului de a-i ajuta pe tineri să își cumpere Prima casă și de a descuraja persoanele fizice din a achiziționa mai multe proprietăți în scop lucrativ, în condițiile în care țara se confruntă cu un deficit de locuințe, scrie NotesFromPoland.

Reducerea fiscală, care a intrat în vigoare la sfârșitul lunii august 2023, se aplică tuturor celor care cumpără pentru prima dată pe piața secundară – adică a proprietăților revândute, mai degrabă decât a celor nou construite. De asemenea, scutirea se aplică și celor care își cumpără o casă nouă prin echivalentul polonez al programului Prima Casă din România.

De exemplu, potrivit Ministerului Dezvoltării, la cumpărarea unei proprietăți în valoare de 500.000 de zloți (111.940 de euro), un cumpărător va putea economisi 10.000 de zloți (2.239 de euro) datorită scutirii fiscale.

În România, impozitul pe clădiri și terenuri e anual și se plătește ca taxă locală, indiferent dacă proprietatea produce sau nu venit

În România, impozitul pe proprietate este o taxă anuală obligatorie, stabilită și încasată de autoritățile locale. Astfel, proprietarii de locuințe, terenuri sau spații comerciale plătesc această taxă anual doar pentru faptul că dețin bunul respectiv, fără legătură directă cu veniturile generate sau cu utilizarea efectivă a proprietății.

Nivelul impozitului diferă de la o localitate la alta, primăriile având libertatea de a stabili cote și valori în anumite limite legale. Contează tipul clădirii, suprafața, destinația, zona în care se află și, în unele cazuri, materialele de construcție sau anul edificării. Pentru terenuri, impozitul se calculează în funcție de suprafață și de categoria de folosință.

Odată cu creșterea TVA, accesul tinerilor la programul Prima Casă a devenit mai problematic

Un aspect important este că impozitul se datorează indiferent dacă proprietatea este locuită, nelocuită, închiriată sau ținută nefolosită. Chiar și o locuință goală sau un teren fără construcții generează obligații fiscale anuale. Din acest motiv, impozitul pe proprietate din România este perceput ca o taxă pe deținere (proprietate), nu ca una corelată cu activitatea economică. Astfel, s-a ajuns la situații aberante, de exemplu proprietarii de spațiu comercial ajung să plătească un impozit de 20 de ori mai mare.

Odată cu măsurile de austeritate Bolojan, accesul la programul Prima Casă, adresat familiilor tinere, a devenit mult mai dificil. Concret, de la 1 august 2025, regimul TVA aplicabil tranzacțiilor imobiliare a suferit modificări semnificative, prin majorarea cotei standard de la 9% la 21% în cazul locuințelor noi, o creștere semnificativă. Locuințele au suferit un nou val de scumpiri, după alți ani de scumpiri succesive. Practic, a dispărut TVA-ul redus de 9% în cazul locuințelor noi, preferate de regulă de mulți tineri.

Locuințele au suferit un nou val de scumpiri, după alți ani de scumpiri succesive. Practic, a dispărut TVA-ul redus de 9% în cazul locuințelor noi, preferate de regulă de mulți tineri. De exemplu, arată economica.net, pentru un apartament cu două camere care costă 101.000 de euro, la o TVA de 9%, cumpărătorul plătește 9.090 de euro, deci în total 110.090 euro.Pentru același apartament, dar cu o TVA de 21%, cumpărătorii vor scoate în plus 11.120 de euro . Întreaga TVA de plătit în acest caz va fi de 21.210 de euro, prețul total al apartamentului fiind de 122.210 de euro.

Întreaga TVA de plătit în acest caz va fi de 21.210 de euro, prețul total al apartamentului fiind de 122.210 de euro. La această prevedere legată de TVA se adaugă scăderea generală a puterii de cumpărare a românilor , în urma politicii fiscale decise de Guvern începând din iulie 2025.

Cristian Păun: În Bulgaria există o reducere de 50% pentru locuința principală

Profesorul de economie Cristian Păun (foto sus) avertizează că, începând cu 1 ianuarie 2026, creșterea impozitelor pe proprietate din România cu 70%, inclusiv pentru locuința principală, se aplică indiferent de modul în care a fost achiziționată locuința – fie cu plata integrală, fie prin credit ipotecar – sau de tipul acesteia, fie că este reședință permanentă sau de vacanță. Asta în condițiile în care, apreciază acesta, România este aproape cel mai sărac stat din Uniunea Europeană.

S-au eliminat reducerile la locuințele vechi, adică proprietarii imobilelor construite înainte de 1990 au mai mult de plată.

Păun menționează că în mai multe țări din UE nu există impozit pe proprietate pentru locuința principală, printre care Malta, Luxemburg, Slovacia, Slovenia, Croația, Cipru, Franța și Italia. În Bulgaria, de exemplu, există o reducere de 50% pentru locuința principală. În Polonia există o valoare foarte mică, nesemnificativă, calculată la suprafață, nu la valoarea locuintei, conform lui Cristian Păun. Estonia este singura țară, din 27 de țări UE analizate, care impozitează doar terenurile, așadar impozitul pe proprietăți imobiliare nu există, potrivit taxfoundation.org.

