Constructorul român care domină piața construcțiilor şi cel mai bogat oligarh din Ucraina se luptă pentru combinatul Liberty Galați, care are pierderi şi datorii astronomice.

Dorinel Umbrărescu, constructorul român cu afaceri de aproape 3 miliarde de euro, vrea să dea o lovitură de proporții.

Umbrărescu are deja un plan de salvare a Liberty Galați

„Regele șoselelor” din România este interesat să preia combinatul Liberty Galați, care se află în pragul falimentului, după o serie de pierderi și datorii uriașe. Odată preluat, combinatul ar urma să fie reabilitat complet și salvat de omul de afaceri băcăuan, care are un plan atent în acest sens.

Însă, nu doar Dorinel Umbrărescu este interesat de combinatul Liberty Galați, căci pe acesta a pus ochii și cel mai bogat oligarh din Ucraina, notează ProSport. Este vorba de un nume foarte cunoscut românilor – Rinat Ahmetov (foto), patronul clubului de fotbal Șahtior Donețk, cel care a colaborat o bună perioadă cu titratul selecționar Mircea Lucescu.

Ahmetov este fondatorul System Capital Management, care derulează activități în mai multe domenii cheie: metalurgie, energie, minerit, petrol, gaze, dar și telecomunicaţii.

Fosta perlă a industriei comuniste are datorii de un miliard de euro

Situația combinatului este realmente dezastruoasă. Liberty Galați are datorii de 150 de milioane de euro la ANAF, 300 de milioane de euro la EximBank, datoriile sale totale depășind un miliard de euro.

De reamintit că, în acest moment, combinatul este deținut de grupul Liberty, al investitorului indiano-britanic Sanjeev Gupta. Însă, compania este în concordat preventiv, măsură luată pentru a încerca să-și stabilizeze condiția economică.

Cine e discretul Dorinel Umbrărescu, supranumit „Regele asfaltului”

Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu este unul dintre cei mai cunoscuți constructori din țară. El deține companiile Spedition UMB, SA&PE Construct și Tehnostrade, toate cu sediul în Bacău.

Aceste firme lucrează de o lungă perioadă pe marile șantiere importante din România, fiind implicate în unele dintre marile proiecte de infrastructură ale țării, cum ar fi A7 sau A8.

Grupul UMB Spedition domină categoric topul constructorilor din țară

În ultima perioadă, grupul de firme condus de Umbrărescu a dominat categoric topul constructorilor din țară, devenind un nume cheie în domeniu. Intenția sa de a prelua și combinatul siderurgic din Galați confirmă anvergura economică pe care o are omul de afaceri moldovean, dar și flerul de business.

Potrivit datelor publicate de Ziarul Financiar, cele 3 companii ale lui Umbrărescu au înregistrat împreună o cifră de afaceri de 14,3 miliarde de lei, o creștere importantă față de 8,8 miliarde de lei în anul precedent. Rezultatele se datorează mai ales proiectelor mari de infrastructură, precum construcția Autostrăzii Unirii (care leagă Moldova de restul țării).

