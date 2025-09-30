Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu ar fi dispus să preia Liberty Galați, însă pune o condiție clară statului român. Dorinel Umbrărescu este antreprenorul care deține cel mai puternic grup românesc de construcții, UMB Spedition. În prezent, este ofertantul cel mai ferm într-o eventuală preluare a combinatului din Galați, care riscă intrarea în insolvență.

Astfel, omul de afaceri ar fi dispus să preia combinatul siderurgic Liberty Galați, însă cu o condiție care ar reveni statului român, potrivit Economedia.

Umbrărescu vrea ca statul să plătească datoria de 500 milioane de euro a indianului Sanjeev Gupta

Mai exact, Umbrărescu vrea ca statul să îi cesioneze creanța bugetară de peste jumătate de miliard de euro pe care o are de recuperat de la combinat, au declarat pentru Economedia surse apropiate negocierilor. În consecință, datoria de peste 500 de milioane de euro pe care actualul proprietar al combinatului, magnatul indian Sanjeev Gupta (foto), o are de plătit către statul român să fie plătită noului proprietar.

„Dacă statul este de acord să-i cedeze creanța pentru a prelua combinatul, îl va face să funcționeze. Dacă nu, combinatul nu va mai merge niciodată”, susțin pentru Economedia persoanele citate.

Aceleași surse afirmă că investitorul apreciază că nimeni nu își asumă în prezent să investească într-o asemenea fabrică, în lipsa unor garanții clare privind modul de transfer al controlului.

Pe 29 septembrie, toți cei peste 3.000 de angajați ai colosului din Galați au intrat în șomaj tehnic

Dorinel Umbrărescu, supranumit „regele asfaltului”, și-a exprimat interesul de a cumpăra combinatul siderurgic Liberty Galați, deținut de Sanjeev Gupta, controversatul magnat al industriei metalurgice. Informația a fost confirmată de Remus Borza, care a punctat că în prezent, au loc discuții, mai ales cu companii românești, în vederea preluării combinatului.

Borza este cel care administrează planul de restructurare financiară pentru combinatul aflat în pragul colapsului. Luni, toți cei peste 3.000 de angajați au fost trimiși în șomaj tehnic.

