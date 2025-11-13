Prima pagină » Economie » BNR, în centrul atenției presei internaționale după decizia de a menține dobânda la 6,5%. România și Ungaria, liderii dobânzilor ridicate din UE

BNR, în centrul atenției presei internaționale după decizia de a menține dobânda la 6,5%. România și Ungaria, liderii dobânzilor ridicate din UE

Mihai Tănase
13 nov. 2025, 09:05, Economie
BNR, în centrul atenției presei internaționale după decizia de a menține dobânda la 6,5%. România și Ungaria, liderii dobânzilor ridicate din UE

Decizia BNR de a păstra dobânda-cheie la 6,5%, de altfel un nivel record în Uniunea Europeană, a stârnit reacții în lanț în presa internațională, într-un context politico-economic și așa destul de tensionat, unde inflația ridicată pune tot mai mare presiune asupra leului românesc.

Decizia de miercuri a Băncii Naționale a României de a menține dobânda de politică monetară la 6,5% a generat numeroase reacții în presa internațională. Este a zecea ședință consecutivă în care banca centrală păstrează cel mai ridicat cost al împrumuturilor din UE, poziție împărțită cu Ungaria, scrie Bloomberg, citat de Mediafax.

Publicația americană notează că hotărârea BNR vine pe fondul unui an „marcat de criză politică, vânzări de obligațiuni, deprecierea leului și un puseu inflaționist”.

Specialiștii citați de Bloomberg arată că banca centrală a cântărit îndeosebi evoluția inflației, care a accelerat în octombrie la 9,8%. În prognoza actualizată, BNR estimează o „scădere modestă” a inflației în următoarele trei trimestre și o revenire în intervalul-țintă de 1,5–3,5% abia la începutul lui 2027.

BNR remarcă faptul că în trimestrul III din 2026 ar urma o „corecție descendentă abruptă” odată cu disiparea efectelor celor două șocuri de ofertă, după care dezinflația va continua „mai lent decât se anticipa”.

Randamentele titlurilor de stat au coborât sub cele ale Ungariei

Bloomberg observă și o comparație interesantă și în același timp îngrijorătoare, după ce randamentele titlurilor de stat au coborât sub cele ale Ungariei. Datoria publică a Budapestei este privită ca fiind cea mai riscantă din UE, în contextul deteriorării fiscale înaintea alegerilor generale din 2026.

Publicația notează că România este percepută diferit după alegerile prezidențiale din mai, în care un candidat pro-european a învins un candidat extremist. Astfel, „percepția investitorilor s-a îmbunătățit”, iar noua coaliție a adoptat măsuri fiscale de consolidare, inclusiv creșteri de taxe și limitări de cheltuieli.

Totuși, presiunea rămâne  încă mare. Guvernul trebuie să reducă deficitul bugetar, estimat la 8,4% din PIB în acest an, unul dintre cele mai ridicate din UE.

Până la prezentarea noii prognoze de inflație de către guvernatorul Mugur Isărescu, piețele urmăresc un singur element: când va începe ciclul de reducere a dobânzilor.

Citește și

ECONOMIE SUA şi Elveţia, aproape de un acord istoric. Tarifele comerciale ar putea scădea de la 39% la 15%
09:35
SUA şi Elveţia, aproape de un acord istoric. Tarifele comerciale ar putea scădea de la 39% la 15%
ULTIMA ORĂ Lukoil oprește, după 16 ani, producția de pe unul dintre cele mai mari zăcăminte de petrol din lume. Totul din cauza sancțiunilor lui Trump
15:46, 10 Nov 2025
Lukoil oprește, după 16 ani, producția de pe unul dintre cele mai mari zăcăminte de petrol din lume. Totul din cauza sancțiunilor lui Trump
ECONOMIE Cât trebuie să câștigi în 2025 ca să iei un CREDIT pentru locuință? Prețuri record la case și apartamente în marile orașe din România
10:54, 10 Nov 2025
Cât trebuie să câștigi în 2025 ca să iei un CREDIT pentru locuință? Prețuri record la case și apartamente în marile orașe din România
ECONOMIE Raport EUROSTAT: românii muncesc mult, dar pe bani puțini. Câte ore pe an trage un angajat din București
13:49, 06 Nov 2025
Raport EUROSTAT: românii muncesc mult, dar pe bani puțini. Câte ore pe an trage un angajat din București
EXCLUSIV Ieri ungurii, azi bulgarii. România a ajuns GLUMA economiștilor de la Sofia, după ce presa maghiară a râs de noi. În Bulgaria, stabilă economic și cu moneda euro aproape adoptată, specialiștii spun în cor: „Nu vrem să ajungem ca România!” Ce îi sperie pe vecini la cuplul Nicușor-Bolojan
15:18, 04 Nov 2025
Ieri ungurii, azi bulgarii. România a ajuns GLUMA economiștilor de la Sofia, după ce presa maghiară a râs de noi. În Bulgaria, stabilă economic și cu moneda euro aproape adoptată, specialiștii spun în cor: „Nu vrem să ajungem ca România!” Ce îi sperie pe vecini la cuplul Nicușor-Bolojan
Mediafax
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
Digi24
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Cancan.ro
Ucigașii soților milionari Novak au fost găsiți extrem de repede! Cum a procedat poliția din Dubai + posibilul motiv al crimei
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Cât plătești pe porc și cât rămâne după tăiere. Adevărul despre greutatea în viu și cea netă
Mediafax
Câți români din mediul rural ar vota cu AUR și PSD, dacă duminica viitoare ar fi alegeri (Barometru)
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Cancan.ro
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul James Webb în atmosfera unei planete pitice îndepărtate?
ANALIZA de 10 „Un cadou pentru Moscova”. În „războiul vizelor”, UE pune presiune pe Moscova, dar singurii care au de pierdut sunt rușii de rând. Elitele Rusiei lui Putin fac „naveta” între Saint-Tropez, Paris, Milano și Londra cu pașapoarte și „vize de aur”
10:00
„Un cadou pentru Moscova”. În „războiul vizelor”, UE pune presiune pe Moscova, dar singurii care au de pierdut sunt rușii de rând. Elitele Rusiei lui Putin fac „naveta” între Saint-Tropez, Paris, Milano și Londra cu pașapoarte și „vize de aur”
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Acesta a venit însoțit de premierul Ilie Bolojan
09:55
Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Acesta a venit însoțit de premierul Ilie Bolojan
VIDEO ACCIDENT cumplit în Peru. 37 de persoane au murit după ce un autobuz a căzut 200 de metri într-o prăpastie
09:43
ACCIDENT cumplit în Peru. 37 de persoane au murit după ce un autobuz a căzut 200 de metri într-o prăpastie
SPORT Situație explozivă la FCSB: MM Stoica admite că jucătorii ar putea da în judecată clubul lui Gigi Becali. „E clar că relația e compromisă”
09:38
Situație explozivă la FCSB: MM Stoica admite că jucătorii ar putea da în judecată clubul lui Gigi Becali. „E clar că relația e compromisă”
SPORT CFR Cluj, la un pas să fie depunctată de FRF din cauza datoriilor. Prima reacție a patronului Ioan Varga
09:05
CFR Cluj, la un pas să fie depunctată de FRF din cauza datoriilor. Prima reacție a patronului Ioan Varga