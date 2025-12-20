Prima pagină » Actualitate » TVA pentru HoReCa: ce decizie a luat Guvernul Bolojan

TVA pentru HoReCa: ce decizie a luat Guvernul Bolojan

20 dec. 2025, 09:59, Actualitate
TVA pentru HoReCa: ce decizie a luat Guvernul Bolojan
TVA pentru HoReCa: ce decizie a luat Guvernul Bolojan/ Sursa FOTO: Shutterstock - caracter ilustrativ

După mai multe consultări, Guvernul Bolojan ar fi luat decizia finală în privința TVA pentru industria HoReCa. Din câte se pare, la nivelul Executivului s-a ajuns la un compromis, iar în curând va fi făcută publică poziția coaliției de guvernare.

Se poate spune că sectorul HoReCa primește o gură de aer, după cum scrie profit.ro.

TVA pentru HoReCa rămâne neschimbată

Surse guvernamentale susțin că TVA aplicată hotelurilor, restaurantelor și serviciilor de catering va rămâne la același nivel de acum – 11% – și în 2026. Această decizie ar fi fost confirmată în contextul pregătirii bugetului pentru anul viitor.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, afirma încă de acum o lună că el înclină spre păstrarea cotei reduse de TVA pentru sectorul HoReCa. Totuși, a lăsat de înțeles că decizia finală va fi luată în coaliție, la discuțiile purtate în cadrul procesului de elaborare a bugetului pe 2026.

„Este o discuţie legată de HoReCa, o decizie pe care va trebui să o luăm în perioada imediat următoare în discuţiile pe care le vom avea de elaborare a bugetului. ANAF are date în privinţa încasărilor din HoReCa în ultimele luni, în trimestrul al 3-lea. Vom discuta aceste date cu premierul şi vom lua o decizie. Eu înclin să rămânem cu cota de 11% pentru 2026”, afirma Nazare.

Acum, profit.ro scrie că premierul Ilie Bolojan ar fi fost convins să mențină cota redusă de TVA, de 11%, pentru întreprinderile din această industrie.

Cum România se află în procedură de deficit excesiv, mai mult ca sigur că menținerea TVA la 11% a implicat și unele consultări cu șefii Comisiei Europene.

Anul trecut, deficitul bugetar calculat după standardul ESA (standardul UE) a ajuns la 9,3% din PIB, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană. Pentru acest an, deficitul este planificat la 8,4%, atât pe standard cash (național), cât și pe standard ESA.

În contextul economic actual, marcat de presiuni fiscale uriașe, păstrarea cotei reduse de TVA reprezintă un ajutor important pe care îl primește sectorul HoReCa.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Patronatele din industria ospitalităţii susțin că intenţia ISU de a reduce pragul suprafeţei pentru autorizaţia de securitate la incendiu reprezintă o amenințare pentru HoReCa

Cei mai căutați angajați din România fără studii superioare. Salariile medii pe principalele domenii

Cu cât a fost taxat un client pentru cutia de plastic în care a cerut să i se pună șnițelul, într-un restaurant din Austria. Ce scria pe nota de plată

Destinația de vacanță preferată a românilor care devine mai scumpă cu până la 15% din 2026. Majorările de preț au fost anunțate, deja, de hotelieri

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Republica Moldova a fost la un pas de blackout. România a salvat Republica Moldova”
10:00
Dan Dungaciu: „Republica Moldova a fost la un pas de blackout. România a salvat Republica Moldova”
ACTUALITATE Valentin Stan: Nicușor Dan nu are voie să se amestece în sistemul judiciar, îi este interzis de Constituție
09:30
Valentin Stan: Nicușor Dan nu are voie să se amestece în sistemul judiciar, îi este interzis de Constituție
ACTUALITATE Valentin Stan: Nicușor Dan ne anunță că nu-și pregătește discursurile și se bazează pe improvizație.
09:00
Valentin Stan: Nicușor Dan ne anunță că nu-și pregătește discursurile și se bazează pe improvizație.
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.395. Rușii au lovit puternic Odesa: 7 morți și 15 răniți în urma unui atac asupra infrastructurii portuare
08:47
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.395. Rușii au lovit puternic Odesa: 7 morți și 15 răniți în urma unui atac asupra infrastructurii portuare
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „Datoria României este peste 200 miliarde de euro. Avem de achitat 10 miliarde euro doar dobânzile”
08:30
Victor Ponta: „Datoria României este peste 200 miliarde de euro. Avem de achitat 10 miliarde euro doar dobânzile”
Mediafax
Zilele în care nu se fac nunți în 2026 și 2027. Calendar ortodox complet
Digi24
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului
Cancan.ro
EXCLUSIV | Imagini SFÂȘIETOARE la mormântul Ștefaniei Szabo, în prag de Crăciun. Omagiul care îți rupe sufletul
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Fără punte: premierul Bolojan elimină o zi liberă
Mediafax
Ce practici au românii de Ignat: Tradiții, credințe și obiceiuri păstrate din vechime
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Cancan.ro
De ce ar fi murit mama Mihaelei Rădulescu, de fapt. Văduva lui Felix Baumgartner, primul mesaj oficial: 'Nu a fost bolnavă'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
De ce lipsesc culori din Soare? Nici măcar oamenii de știință nu au răspunsul complet!
ANALIZA de 10 Ce înseamnă, pentru Maduro și întreaga lume, blocada petrolieră impusă de Trump în Venezuela. „Risc strategic pentru comerțul cu petrol al Rusiei, dar aplicarea legii rămâne selectivă”
10:00
Ce înseamnă, pentru Maduro și întreaga lume, blocada petrolieră impusă de Trump în Venezuela. „Risc strategic pentru comerțul cu petrol al Rusiei, dar aplicarea legii rămâne selectivă”
SPECTACULOS Cum a devenit Papa Leon un simbol al culturii Pop. Iubitor de pizza și fan al echipei White Sox, Pontiful a devenit preferatul tinerilor generației Z
09:16
Cum a devenit Papa Leon un simbol al culturii Pop. Iubitor de pizza și fan al echipei White Sox, Pontiful a devenit preferatul tinerilor generației Z
CONTROVERSĂ Nicolas Sarkozy cultivă ideea unei uniuni între dreapta și extrema dreaptă. Ce i-a promis lui Marine Le Pen în noua sa carte
09:01
Nicolas Sarkozy cultivă ideea unei uniuni între dreapta și extrema dreaptă. Ce i-a promis lui Marine Le Pen în noua sa carte
SPORT Își revine CFR Cluj? Daniel Pancu e optimist după 1-0 cu FC Botoșani: „Jocul nostru e de primele 6”
08:42
Își revine CFR Cluj? Daniel Pancu e optimist după 1-0 cu FC Botoșani: „Jocul nostru e de primele 6”
EXCLUSIV Bărbatul care a pus-o pe fiica lui Dan Bursuc să fure bijuteriile părinților a fost reținut. Ce escrocherii învârtea fostul „ginere” al impresarului
08:34
Bărbatul care a pus-o pe fiica lui Dan Bursuc să fure bijuteriile părinților a fost reținut. Ce escrocherii învârtea fostul „ginere” al impresarului
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 805. Cinci palestinieni uciși în nordul Fâșiei Gaza, inclusiv un copil
08:06
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 805. Cinci palestinieni uciși în nordul Fâșiei Gaza, inclusiv un copil

Cele mai noi