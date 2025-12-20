TVA pentru HoReCa: ce decizie a luat Guvernul Bolojan

După mai multe consultări, Guvernul Bolojan ar fi luat decizia finală în privința TVA pentru industria HoReCa. Din câte se pare, la nivelul Executivului s-a ajuns la un compromis, iar în curând va fi făcută publică poziția coaliției de guvernare.

Se poate spune că sectorul HoReCa primește o gură de aer, după cum scrie profit.ro.

TVA pentru HoReCa rămâne neschimbată

Surse guvernamentale susțin că TVA aplicată hotelurilor, restaurantelor și serviciilor de catering va rămâne la același nivel de acum – 11% – și în 2026. Această decizie ar fi fost confirmată în contextul pregătirii bugetului pentru anul viitor.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, afirma încă de acum o lună că el înclină spre păstrarea cotei reduse de TVA pentru sectorul HoReCa. Totuși, a lăsat de înțeles că decizia finală va fi luată în coaliție, la discuțiile purtate în cadrul procesului de elaborare a bugetului pe 2026.

„Este o discuţie legată de HoReCa, o decizie pe care va trebui să o luăm în perioada imediat următoare în discuţiile pe care le vom avea de elaborare a bugetului. ANAF are date în privinţa încasărilor din HoReCa în ultimele luni, în trimestrul al 3-lea. Vom discuta aceste date cu premierul şi vom lua o decizie. Eu înclin să rămânem cu cota de 11% pentru 2026”, afirma Nazare.

Acum, profit.ro scrie că premierul Ilie Bolojan ar fi fost convins să mențină cota redusă de TVA, de 11%, pentru întreprinderile din această industrie.

Cum România se află în procedură de deficit excesiv, mai mult ca sigur că menținerea TVA la 11% a implicat și unele consultări cu șefii Comisiei Europene.

Anul trecut, deficitul bugetar calculat după standardul ESA (standardul UE) a ajuns la 9,3% din PIB, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană. Pentru acest an, deficitul este planificat la 8,4%, atât pe standard cash (național), cât și pe standard ESA.

În contextul economic actual, marcat de presiuni fiscale uriașe, păstrarea cotei reduse de TVA reprezintă un ajutor important pe care îl primește sectorul HoReCa.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Patronatele din industria ospitalităţii susțin că intenţia ISU de a reduce pragul suprafeţei pentru autorizaţia de securitate la incendiu reprezintă o amenințare pentru HoReCa

Cei mai căutați angajați din România fără studii superioare. Salariile medii pe principalele domenii

Cu cât a fost taxat un client pentru cutia de plastic în care a cerut să i se pună șnițelul, într-un restaurant din Austria. Ce scria pe nota de plată

Destinația de vacanță preferată a românilor care devine mai scumpă cu până la 15% din 2026. Majorările de preț au fost anunțate, deja, de hotelieri