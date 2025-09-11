Boom-ul AI îl detronează pe Elon Musk din topul celor mai bogați oameni ai planetei. Cine e magnatul a cărui avere a explodat la 393.000.000.000 $

Elon Musk nu mai este cel mai bogat om din lume. Poziția râvnită de super-bogații planetei îi revine acum cofondatorului Oracle după ce averea sa a explodat cu 101 miliarde de dolari în urma boom-ului inteligenței artificiale, ajungând la aproape 400 de miliarde de dolari.

Elon Musk a pierdut poziția de cel mai bogat om din lume, titlu pe care îl deținea din 2021.

Cofondatorul Oracle, Larry Ellison, a înregistrat o creștere spectaculoasă a averii sale, depășindu-l pentru prima dată pe șeful Tesla și SpaceX, scrie CNN.

Potrivit Bloomberg, averea lui Ellison a urcat cu 101 miliarde de dolari, atingând 393 de miliarde, în timp ce Elon Musk se află acum la 385 de miliarde. Creșterea fulminantă s-a datorat rezultatelor financiare impresionante raportate de Oracle și cererii uriașe pentru centrele de date, impulsionate de boom-ul inteligenței artificiale.

Acțiunile Oracle au crescut miercuri cu 41%, marcând cel mai mare salt zilnic din 1992 și apropiind compania de pragul de 1.000 de miliarde de dolari capitalizare bursieră.

Oracle, furnizor strategic pentru companiile din domeniul AI

CEO-ul Safra Catz a anunțat semnarea a patru contracte de miliarde de dolari și a anticipat alte acorduri în viitor. Oracle a devenit un furnizor strategic pentru companiile din domeniul AI, inclusiv printr-un parteneriat cu OpenAI, prin care va furniza 4,5 gigawați de energie necesară software-ului său.

„Cererea record de 455 miliarde de dolari pentru serviciile Oracle este uluitoare”, a declarat analistul Ben Reitzes, subliniind impactul uriaș al companiei în industria AI.

Larry Ellison, în vârstă de 81 de ani, este cel mai mare acționar individual al Oracle și a consemnat cea mai mare creștere de avere într-o singură zi înregistrată vreodată de Bloomberg Billionaires Index.

Elon Musk, deși detronat, ar putea reveni în vârful clasamentului, așa cum s-a întâmplat și în trecut, când a pierdut temporar poziția în favoarea lui Bernard Arnault și Jeff Bezos, dar a recâștigat-o grație succesului Tesla și SpaceX.