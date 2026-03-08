Prima pagină » Actualitate » S-a emis Cod Galben de vânt puternic. Ce anunță meteorologii legat de vremea din București

S-a emis Cod Galben de vânt puternic. Ce anunță meteorologii legat de vremea din București

Nicolae Oprea
08 mart. 2026, 11:38, Actualitate
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de duminică, de la ora 20.00, până marţi, la ora 22.00. În acest interval, vântul va avea intensificări în sud-vestul ţării, precum şi în zona Carpaţilor Meridionali, iar marţi local şi în Moldova, cu viteze de 40-50 de kilometri pe oră, chiar 60-80 e kilometri pe oră în zona montană.

Meteorologii au emis o atenţionare Cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă de duminică, de la ora 22.00, până marţi, la aceeaşi oră.

În intervalul menţionat, local în judeţul Caraş-Severin, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h şi izolat de 70 km/h.

Cum va fi vremea în București

În Bucureşti, până luni dimineaţă, valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 12…13 grade, iar cea minimă de -2…1 grad.

Pe parcursul zilei de luni, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade, iar cea minimă va fi de -1…1 grad.

Marţi, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 14 grade.

