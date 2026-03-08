Prima pagină » Actualitate » Mesaj special al Poliției Capitalei de Ziua Femeii: „Voi sunteți puterea din spatele fiecărei reușite”

Mesaj special al Poliției Capitalei de Ziua Femeii: „Voi sunteți puterea din spatele fiecărei reușite”

08 mart. 2026, 11:32, Actualitate

Poliția Capitalei a publicat un videoclip special cu ocazia Ziua Internațională a Femeii, în care apare Andreea, negociator în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, care transmite un mesaj de apreciere pentru rolul și forța femeilor, atât în familie, cât și în profesii dificile.

„Dialogul poate salva vieți”

În videoclipul publicat pe pagina oficială de Facebook, Andreea povestește că lucrează de șase ani ca negociator în cadrul structurii speciale a poliției.

„Numele meu este Andreea, sunt negociator în cadrul serviciilor pentru acțiuni speciale, al Poliției Capitalei, de 6 ani”, spune ea în materialul video.

Întrebată ce a determinat-o să aleagă această profesie, polițista explică faptul că a fost convinsă încă de la început de importanța dialogului în situații limită.

„Am crezut cu tărie că dialogul poate salva vieți și, ulterior, mi s-a demonstrat că chiar asta face. Este, într-adevăr, o meserie pe care o practic cu pasiune”, afirmă Andreea.

Meseria de negociator în structurile speciale

Negociatorii din structurile speciale ale poliției sunt chemați în situații critice, în care comunicarea poate face diferența între viață și moarte. Rolul lor este să stabilească un dialog cu persoane aflate în criză sau implicate în incidente grave și să detensioneze situațiile periculoase.

Andreea spune că, în activitatea sa, nu a simțit niciodată că faptul că este femeie ar reprezenta o limită.

„Pe mine, personal, ca femeie, nu m-au definit niciodată limitele. Sunt extrem de sigură pe ceea ce fac. Știu exact ceea ce fac. Este o muncă continuă”, explică ea.

Polițista subliniază și importanța sprijinului colegilor.

„Să fii femeie este foarte important să ai sprijinul din partea colegilor mei care, într-adevăr, mă sprijină necondiționat”, spune negociatoarea.

Mesajul transmis femeilor

La finalul mesajului, Andreea spune că ar recomanda această profesie oricărei femei care are curaj și echilibru.

„Aș recomanda această meserie, această profesie de negociator, oricărei femei care deține curaj, putere interioară și echilibru”, afirmă ea.

În mesajul publicat odată cu videoclipul, Poliția Capitalei a transmis și o urare pentru toate femeile.

„Sunteți mame. Sunteți soții. Sunteți inspirație. Voi sunteți puterea din spatele fiecărei reușite. Din spatele copilului care zâmbește. Din spatele familiei care merge înainte. Din spatele curajului care schimbă lucrurile. Și nu uitați: meritați să știți asta în fiecare zi. La mulți ani, femeie!”, se arată în mesajul postat pe Facebook de Poliția Capitalei.

