Forțele aeriene ale SUA anunță primul zbor al avionului de vânătoare F-47, de generație a VI-a. Programul militar, crucial pentru viitorul Boeing

US Air Force confirmă că dezvoltarea avionului de vânătoare F-47 de generația a șasea avansează conform planului, cu primul zbor programat pentru 2028. Programul militar este considerat crucial pentru viitorul companiei Boeing, după pierderi de miliarde de dolari.

Forțele Aeriene ale Statelor Unite au confirmat că dezvoltarea avionului de vânătoare F-47, un proiect de generația a șasea, avansează conform calendarului stabilit, primul zbor fiind programat pentru anul 2028, scrie Defense Express.ua.

Programul este monitorizat de generalul Dale White, responsabil pentru sistemele critice de armament din cadrul US Air Force, inclusiv proiectul F-47.

Potrivit oficialului american, evoluția proiectului este una pozitivă, iar compania Boeing a reușit să își consolideze echipele implicate în dezvoltarea noului avion de luptă.

„Ne descurcăm excepțional de bine”, a declarat generalul Dale White, citat de Air and Space Forces Magazine.

Oficialul a explicat că, în fazele inițiale ale unor programe militare complexe, numărul de angajați crește semnificativ pentru a respecta calendarul de dezvoltare.

„Boeing a făcut o treabă foarte bună în ceea ce privește consolidarea capacității de personal. În etapele incipiente ale unor astfel de programe, se observă de obicei o creștere a personalului în conformitate cu calendarul și sarcinile care trebuie îndeplinite. Ei au gestionat foarte bine acest aspect”, a afirmat White.

Generalul american a adăugat că primul prototip al avionului este deja în producție la una dintre fabricile Boeing.

„Se remarcă faptul că primul avion este deja în producție la fabrica Boeing. Am obținut cu adevărat un avantaj la începutul acestui program, care, în timp, a dat rezultate extraordinare”, a adăugat generalul american.

Program crucial pentru viitorul Boeing

Evaluarea pozitivă vine într-un moment dificil pentru Boeing, compania confruntându-se în ultimii ani cu probleme majore în mai multe proiecte.

Gigantul american a încheiat anul 2024 cu pierderi de aproximativ 12 miliarde de dolari și a început inclusiv vânzarea unor active pentru a-și stabiliza situația financiară. În acest context, programul F-47 este considerat unul dintre cele mai importante proiecte pentru viitorul companiei.

Potrivit analizei Defense Express, succesul avionului de generația a șasea ar putea reprezenta un punct de cotitură pentru Boeing. Dacă proiectul va reuși, compania ar putea reveni în prim-planul industriei aerospațiale militare. În schimb, un eventual eșec ar putea afecta grav viitorul companiei.

