Zeci de persoane au fost salvate de pe munte în 24 de ore. Cele mai multe apeluri s-au primit la Salvamont Sinaia

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 58 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri s-au primit pentru zona Sinaia.

Acestea sunt apelurile primite în 24 de ore, a anunțat, duminică, Salvamont România:

14 apeluri pentru Salvamont Sinaia,

7 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov,

7 apeluri pentru Salvamont Maramureș,

7 apeluri pentru Salvamont Caraș Severin-Muntele Mic

6 apeluri pentru Salvamont Voineasa,

5 apeluri pentru Salvamont Lupeni,

4 apeluri pentru Salvamont Gorj,

2 apeluri pentru Salvamont Județul Brașov,

2 apeluri pentru Salvamont Alba,

1 apel pentru Salvamont Bihor,

1 apel pentru Salvamont Vatra Dornei,

1 apel pentru Salvamont Bacău,

1 apel pentru Județul Mureș.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 58 de persoane. Dintre acestea, 21 de persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, una a fost salvată cu ajutorul elicopterului SMURD, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

S-au primit și 32 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”, transmite Salvamont România.