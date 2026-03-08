Digi RCS-RDS a făcut anunțul. Cât costă abonamentul la internet acum, în 2026

Digi RCS-RDS a venit cu un nou anunț valabil atât pentru actualii clienți, cât și pentru cei care ar avea în plan să devină abonați. Pe site-ul oficial al gigantului de telecomunicații se specifică prețurile aferente unui abonament la internet, acum, în 2026.

Pe site-ul oficial al companiei se află mai multe oferte și servicii în vigoare atât pentru actualii abonați, cât și pentru cei care doresc să se porteze sau să încheie un contract cu furnizorul de servicii de acest tip. Acum, în 2026, clienții au posibilitatea de a alege dintre mai multe tipuri de abonamente.

Cât costă internetul la Digi RCS-RDS

În cazul serviciului de internet, există două tipuri de abonamente pentru care clienții pot opta.

În cazul pachetului de Internet FiberLink 500, costul lunar este de 30,5 lei. Ce include acest pachet:

Primul router gratuit;

20GB în DIGI Storage;

Activare Control Parental;

Viteză maximă 500 download / 250 upload;

Viteză medie 450 download / 250 upload;

Viteză minimă 200 download / 100 upload;

Extra: DigiTV / Digi Storage (20 GB gratis).

În cazul pachetului de Internet FiberLink 1000, costul lunar este de 40,67 de lei. Ce include acest pachet:

Primul router gratuit;

50GB în DIGI Storage;

Activare Control Parental;

Viteză maximă 940 download / 450 upload;

Viteză medie 850 download / 400 upload;

Viteză minimă 200 download / 100 upload;

Extra: DigiTV / Digi Storage (50 GB gratis).

