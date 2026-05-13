Daniel Dăianu, la Iași: Corecțiile bugetare vor dura până în 2028

Academicianul Daniel Dăianu a lasant marți, 12 mai, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, volumul „Crizele și tentația autoritaristă”.

Economistul a vorbit atât despre temele din cartea sa, cât și despre situația economică dificilă a României.

Dăianu a avertizat, potrivit Ziarul de Iași, că procesul de corecție bugetară va continua încă mulți ani.

„În lucrare discut și problematica economică a României, deficitele foarte mari, vulnerabilitățile economiei noastre, erorile care s-au făcut și care au condus la aceste deficite foarte mari și care acum obligă o ajustare a deficitului bugetar care aduce multă suferință cetățenilor”, a afirmat economistul.

„Nu puteai să ai o corecție a marelui deficit bugetar, acestui deficit foarte mare, de fapt cel mai mare din Uniunea Europeană, fără ca oamenii să plătească. Din păcate, corecția aceasta nu-i afectează pe toți la fel și nu avem mecanisme ca să distribuim povara corecției în mod echitabil”, a spus Dăianu.

„Nu se termină în 2026, va trebui și în 2027, în 2028 să continuăm procesul de corecție. Să sperăm că cetățenii vor avea răbdare. Miracole nu se pot produce, Banca Centrală nu se poate substitui guvernului”, a declarat acesta.

Citește declarațiile complete ale lui Daniel Dăianu pe Ziarul de Iași

Sursa foto: Ziarul de Iași