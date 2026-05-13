Prima pagină » Economie » Daniel Dăianu, la Iași: Corecțiile bugetare vor dura până în 2028

Daniel Dăianu, la Iași: Corecțiile bugetare vor dura până în 2028

Daniel Dăianu, la Iași: Corecțiile bugetare vor dura până în 2028
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Academicianul Daniel Dăianu a lasant marți, 12 mai, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, volumul „Crizele și tentația autoritaristă”.

Economistul a vorbit atât despre temele din cartea sa, cât și despre situația economică dificilă a României.

Dăianu a avertizat, potrivit Ziarul de Iași, că procesul de corecție bugetară va continua încă mulți ani.

„În lucrare discut și problematica economică a României, deficitele foarte mari, vulnerabilitățile economiei noastre, erorile care s-au făcut și care au condus la aceste deficite foarte mari și care acum obligă o ajustare a deficitului bugetar care aduce multă suferință cetățenilor”, a afirmat economistul.

„Nu puteai să ai o corecție a marelui deficit bugetar, acestui deficit foarte mare, de fapt cel mai mare din Uniunea Europeană, fără ca oamenii să plătească. Din păcate, corecția aceasta nu-i afectează pe toți la fel și nu avem mecanisme ca să distribuim povara corecției în mod echitabil”, a spus Dăianu.

„Nu se termină în 2026, va trebui și în 2027, în 2028 să continuăm procesul de corecție. Să sperăm că cetățenii vor avea răbdare. Miracole nu se pot produce, Banca Centrală nu se poate substitui guvernului”, a declarat acesta.

Citește declarațiile complete ale lui Daniel Dăianu pe Ziarul de Iași

Sursa foto: Ziarul de Iași

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Gheorghe Piperea analizează prăbușirea economică descrisă de datele INS: „Arhitecții bugetului au mințit”
12:49
Gheorghe Piperea analizează prăbușirea economică descrisă de datele INS: „Arhitecții bugetului au mințit”
ECONOMIE Victor Ponta, după dezastrul anunțat de INS: „Alo! Arde casa!”
11:56
Victor Ponta, după dezastrul anunțat de INS: „Alo! Arde casa!”
ANALIZĂ Economistul Cristian Socol a observat trei noi recorduri negative pentru România, după ce 15 țări din UE au transmis deja datele către Eurostat
17:31
Economistul Cristian Socol a observat trei noi recorduri negative pentru România, după ce 15 țări din UE au transmis deja datele către Eurostat
ECONOMIE Localitățile din România cu cele mai mari venituri. 60% dintre ele au avut în 2025 buget de sub un milion de euro
13:32
Localitățile din România cu cele mai mari venituri. 60% dintre ele au avut în 2025 buget de sub un milion de euro
CONTROVERSĂ Adrian Năstase explică rezultatele privatizării Petrom: „Ar fi fost preferabilă oare soarta Căilor ferate sau a Tarom?”
12:13
Adrian Năstase explică rezultatele privatizării Petrom: „Ar fi fost preferabilă oare soarta Căilor ferate sau a Tarom?”
ANALIZĂ EXCLUSIV Cum poate fi frânată prăbușirea economică a României? Doi reputați analiști prezintă pentru Gândul cele mai rapide soluții de redresare recomandate viitorului Guvern
05:00, 11 May 2026
Cum poate fi frânată prăbușirea economică a României? Doi reputați analiști prezintă pentru Gândul cele mai rapide soluții de redresare recomandate viitorului Guvern
Mediafax
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Digi24
Țara europeană care a introdus „taxa zgârcitului” în restaurante
Cancan.ro
Cazul lui Alexandru, copilul de 5 ani dispărut în Sibiu, se complică. Ce ar fi la mijloc, de fapt
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Un influencer susține că raportul Oanei Gheorghiu despre reforma companiilor de stat ar fi fost realizat cu AI
Mediafax
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Click
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
Digi24
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Cancan.ro
Câți bani au strâns Andreea Bălan și Victor Cornea, din darul de nuntă! Suma este gigantică
Ce se întâmplă doctore
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit un youtuber într-o hală uriașă din Europa a surprins internetul
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Descopera.ro
De ce creierul tău inventează povești ca să scape de incertitudine?
REACȚIE Fostul consilier prezidențial Iulian Fota cere televiziunilor să nu îl mai sune: Nu pot să mă pliez pe mesajul festivist pe chestiunea B9
13:45
Fostul consilier prezidențial Iulian Fota cere televiziunilor să nu îl mai sune: Nu pot să mă pliez pe mesajul festivist pe chestiunea B9
FLASH NEWS România, în centrul atenției în presa maghiară: „La vecini se întâmplă ceva grav”/„În plină criză guvernamentală, inflația a luat-o razna în România”
13:44
România, în centrul atenției în presa maghiară: „La vecini se întâmplă ceva grav”/„În plină criză guvernamentală, inflația a luat-o razna în România”
FLASH NEWS Summitul B9. Volodimir Zelenski a ajuns în România. Este însoțit de soția lui, Olena
13:40
Summitul B9. Volodimir Zelenski a ajuns în România. Este însoțit de soția lui, Olena
ULTIMA ORĂ A fost găsit băiețelul de 5 ani dispărut de două zile la Sibiu. Imagini cu momentul în care a fost descoperit din elicopter
13:37
A fost găsit băiețelul de 5 ani dispărut de două zile la Sibiu. Imagini cu momentul în care a fost descoperit din elicopter
FLASH NEWS Claudiu Năsui: Creșterea taxelor a fost un dezastru pentru România. Rezultatul era complet previzibil
13:36
Claudiu Năsui: Creșterea taxelor a fost un dezastru pentru România. Rezultatul era complet previzibil
APĂRARE Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm la Summitul B9: „De securitatea Ucrainei și a Moldovei depinde securitatea noastră”
13:04
Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm la Summitul B9: „De securitatea Ucrainei și a Moldovei depinde securitatea noastră”

Cele mai noi

Trimite acest link pe