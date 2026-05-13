Prima pagină » Știri politice » Victor Ponta, după dezastrul anunțat de INS: „Alo! Arde casa!”

Victor Ponta, după dezastrul anunțat de INS: „Alo! Arde casa!”

Victor Ponta, după dezastrul anunțat de INS: „Alo! Arde casa!”
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Victor Ponta a reacționat, după datele emise de Institutul Național de Statistică. Potrivit informațiilor, România a ajuns în pragul crizei economice, fiind înregistrat un record negativ al indicatorilor care arată starea economiei. PIB a înregistrat o scădere cu 1,7% pe seria brută şi cu 1,5% pe seria ajustată sezonier faţă de acelaşi trimestru din anul 2025.

Victor Ponta a notat un mesaj pe Facebook prin care analizează scurt datele furnizate de INS, spunând că „nu le-a fost bine românilor în 2026 nici până la moțiunea de cenzură”.

Mesajul lui Victor Ponta

„Se audeeeee? Alooooo! Arde casa!!!! Haideți cu Guvernul — dar cu unul care știe economie, nu doar PR! Deci NU le-a fost bine românilor în 2026 nici până la moțiunea de cenzură — doar „propagandiștilor” le este bine mereu, pentru că ei câștigă în euro, fac cumpărături în străinătate și nu plătesc impozite!”, a notat Victor Ponta, astăzi, pe Facebook.

PIB-ul a scăzut

Potrivit datelor INS, Produsul Intern Brut al România a scăzut în primul trimestru din 2026 cu 1,7% pe seria brută și cu 1,5% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Evoluția negativă vine după intrarea economiei în recesiune tehnică la sfârșitul anului trecut, după două trimestre consecutive de contracție. În trimestrul al patrulea din 2025, PIB-ul a fost cu 1,9% mai mic față de trimestrul anterior, după o scădere de 0,2% în trimestrul al treilea comparativ cu trimestrul al doilea. Gândul.ro vă arată AICI datele.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto, Facebook

Recomandarea video

Mediafax
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Digi24
Țara europeană care a introdus „taxa zgârcitului” în restaurante
Cancan.ro
Cazul lui Alexandru, copilul de 5 ani dispărut în Sibiu, se complică. Ce ar fi la mijloc, de fapt
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Un influencer susține că raportul Oanei Gheorghiu despre reforma companiilor de stat ar fi fost realizat cu AI
Mediafax
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Click
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
Digi24
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Cancan.ro
Câți bani au strâns Andreea Bălan și Victor Cornea, din darul de nuntă! Suma este gigantică
Ce se întâmplă doctore
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit un youtuber într-o hală uriașă din Europa a surprins internetul
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Descopera.ro
De ce creierul tău inventează povești ca să scape de incertitudine?
REACȚIE Fostul consilier prezidențial Iulian Fota cere televiziunilor să nu îl mai sune: Nu pot să mă pliez pe mesajul festivist pe chestiunea B9
13:45
Fostul consilier prezidențial Iulian Fota cere televiziunilor să nu îl mai sune: Nu pot să mă pliez pe mesajul festivist pe chestiunea B9
FLASH NEWS România, în centrul atenției în presa maghiară: „La vecini se întâmplă ceva grav”/„În plină criză guvernamentală, inflația a luat-o razna în România”
13:44
România, în centrul atenției în presa maghiară: „La vecini se întâmplă ceva grav”/„În plină criză guvernamentală, inflația a luat-o razna în România”
ULTIMA ORĂ A fost găsit băiețelul de 5 ani dispărut de două zile la Sibiu. Imagini cu momentul în care a fost descoperit din elicopter
13:37
A fost găsit băiețelul de 5 ani dispărut de două zile la Sibiu. Imagini cu momentul în care a fost descoperit din elicopter
MEDIU Diana Buzoianu și Dragoș Pîslaru se felicită reciproc pentru memorandumul România – Norvegia
12:59
Diana Buzoianu și Dragoș Pîslaru se felicită reciproc pentru memorandumul România – Norvegia

Cele mai noi

Trimite acest link pe