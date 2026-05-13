Gheorghe Piperea analizează prăbușirea economică descrisă de datele INS: „Arhitecții bugetului au mințit"

Europarlamentarul Gheorghe Piperea analizează prăbușirea economică descrisă de datele furnizate de Institutul Național de Statistică (INS). România a ajuns în pragul crizei economice, fiind înregistrat un record negativ al indicatorilor care arată starea economiei.

„De azi, România este oficial în recesiune. Față de 2025, scăderea economică este de 1,7% din PIB, în termeni reali, iar față de trimestrul IV al anului 2025, scăderea este de 0,2%, în termeni reali”, notează Gheorghe Piperea pe Facebook.

-scăderea economică anuală, chiar dacă are unele cauze în guvernarea Ciolacu, respectiv, Ciucă, Cîțu și Orban I – II, a fost accelerată de guvernarea Bolojan;

-la elaborarea bugetului pe 2026 s-a mințit copios – dacă scăderea economică era acolo încă din vremea lui Ciolacu (de dinainte de iunie 2025), ea nu putea fi ignorată la elaborarea bugetului pe 2026 decât dacă redactorii au mințit din motive pur propagandistice. Ori, cine știe, pentru a da asigurări pe hârtie că se pot susține și donațiile secrete în favoarea regimului mafiot kievean, și contractul cu dedicație cu Rheinmetall, și cheltuielile militare de 5% din PIB anual…

Tot INS a anunțat o inflație anuală de 10,7%. Este, desigur, un indicator teoretic. Dacă ne uităm la prețul carburantului la pompă, observăm o diferență de la 7 – 7,5 lei/litru în 2025, la 9,5 – 10,5 lei pe litru în 2026. Toți știm și vedem că, de fapt, inflația la produsele de bază este cu mult mai mare de 20%.

Cursul leu/euro nu mai este 4,95 lei, ca în 2025, ci a ajuns la 5,25 lei azi.

De aici concluzia mediată: nu putem avea deloc încredere că deficitul bugetar prognozat de Bolojan este cel corect. România are „șanse” mari să rămână statul membru al UE cu cel mai mare deficit bugetar din UE și anul acesta, iar asta se întâmplă pentru că arhitecții bugetului au mințit.

(notă: și indicele producției industriale a scăzut; de asemenea, are mari probleme și câștigul salarial mediu brut/net pe economie, atât pe motiv de diluare a puterii de cumpărare, cât și din cauza presiunii angajatorilor, care nu mai fac față unui nivel echivalent anului 2025 al acestui indicator)

Ca să vă enervați, alături de mine: la scrierea și adoptarea bugetului, inflația visată de Bolojan & co este mult mai mică. Rata medie anuala prognozată în buget este de 6,5%. Și mai caraghios: inflația la sfârșitul anului 2026 ar urma să fie de 3,6%… De asemenea, conform bugetului, cursul valutar la care se raportează obligațiile externe ale României (inclusiv serviciul datoriei publice externe) nu e de 5,25, ci de 5,11, iar scăderea economică reală de 1,7% este înlocuită cu o mult prea optimistă creștere economică de 1%”, a mai notat Gheorghe Piperea.

Sursă foto: Mediafax Foto; Facebook

