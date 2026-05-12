Localitățile din România cu cele mai mari venituri. 60% dintre ele au avut în 2025 buget de sub un milion de euro

Potrivit datelor Ministerului Dezvoltării, prezentate de Turnul Sfatului, în anul 2025 un total de 1.911 localități au avut bugete mai mici de un milion de euro. Din cele 3.187 de unități administrativ-teritoriale, care includ și Primăria Capitalei și cele 6 sectoare, aceste localități reprezintă 59,9% din total. Statistica evidențiază o diferență semnificativă între nivelurile bugetare ale localităților din România.

Analiza evidențiază un dezechilibru major între bugetele localităților din România, de la venituri de peste 17 miliarde de lei cumulate pentru București și cele 6 sectoare, până la comune cu doar câteva milioane de lei. În același timp, circa 1.800 de localități însumează 56,4% din totalul UAT-urilor din țară.

Localitățile din România cu cele mai mari venituri

Comunele cu ponderea cea mai mică

Ponderea veniturilor proprii în bugetele locale din 2025 variază puternic, de la sub 10% în unele comune la peste 90% în localități precum Ghercești, Ghimbav și Cernavodă. Câteva exemple:

  • Vadu Moldovei -7.05%;
  • Dracea -9.5%;
  • Armașești -11.54%;
  • Pădureni -11.6%;
  • Gura Padinii -11.37%;
  • Pilu -11.31%.

În 2025, Primăria a înregistrat în 2025 venituri de 5,8 miliarde de lei, fără să fie incluse sectoarele. Altfel, Municipiul Cluj-Napoca a înregistrat în 2025 venituri de 2,2 miliarde de lei. Municipiul Iași a înregistrat în 2025 venituri de 1,8 miliarde de lei. Este urmată de Municipiul Timișoara cu 1,86 de miliarde de lei. Municipiul Constanța a înregistrat venituri de 1,6 miliarde de lei.

Comuna Florești din județul Cluj conduce clasamentul, cu un buget de 167,2 milioane de lei în 2025 și venituri proprii de 91,2 milioane de lei, depășind din acest punct de vedere mai multe municipii din țară, inclusiv Onești, Miercurea Ciuc, Sighetu Marmației și Câmpulung.

Analiza autonomiei financiare arată că unele localități își acoperă cea mai mare parte a bugetului din venituri proprii. În frunte se află Ghimbav, cu aproape 91%. Este urmat de comune precum Ariceștii Rahtivani (89.33%), Afumați (86.01%) și Mogoșoaia (85.44%). Și Bucureștiul se remarcă printr-un grad ridicat de autofinanțare, de peste 83%.

