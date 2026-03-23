De ce prețul aurului a scăzut pentru prima dată în ultimii 40 de ani. Care sunt explicațiile analiștilor

Prețul unciei de aur (28,3 grame) a scăzut în ultima săptămână cu 10,5%, până la 4.491 de dolari. Aceasta este cea mai mare scădere procentuală într-o săptămână din ultimii 40 de ani, atunci când, în anul 1983, prețul aurului a avut o pierdere de 12,4%. Este totuși un paradox deoarece aurul este considerat un „activ de refugiu” în momente de criză. Cu toate acestea, există câteva motive care explică de ce prețul poate să scadă drastic în momente de incertitudine.

Scăderea este cauzată de un cumul de factori, printre care perspectiva de reducere a dobânzilor din SUA, conflictul din Orientul Mijlociu, inflația sau întărirea dolarului american.

Ce s-a întâmplat la ultima ședință FED?

Rezerva Federală a Statelor Unite menține ratele între 3,5% și 3,75%, o decizie care nu a surprins pe nimeni și era așteptată de piață. Modificările vin, însă, din partea proiecțiilor economice, publicate odată cu decizia de politică monetară.

Inflația PCE (un indicator specific utilizat în principal în Statele Unite pentru a măsura schimbările de preț ale bunurilor și serviciilor achiziționate de consumatori) a fost revizuită în creștere la 2,7% pentru 2026, față de 2,4% cât a fost estimată în decembrie. O parte din vină o au tarifele vamale introduse recent de Donald Trump. Cu toate acestea, Powell a adăugat ceva ce nu mai putea fi ignorat, și anume că prețurile la energie vor urca și mai mult din cauza conflictului dintre SUA, Israel și Iran și că asta va alimenta o inflație și mai persistentă decât se vedea până acum.

Iar Powell a fost explicit, fără să lase loc de interpretare: riscurile inflaționiste nu au dispărut, mai ales din cauza energiei. Powell a subliniat că majorarea prețurilor la petrol, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, poate readuce presiuni inflaționiste, iar volatilitatea din energie poate întârzia scăderea inflației pe termen mediu și lung.

„Jerome Powell a lăsat, însă, loc de interpretare, fix unde piețelor le era cel mai frică, și anume la viitorul impact asupra piețelor financiare. Powell a folosit cuvântul „incert” de șapte ori în timpul briefingului său de presă și de două ori în declarația de politică de la începutul conferinței de presă. Pare că, pur și simplu, nu știe ce urmează să se întâmple cu economia. Această sinceritate a lui Powell creează incertitudine, iar incertitudinea creează frică în piețele financiare, frică ce duce la scăderea activelor, fie că e vorba de acțiuni, metale prețioase sau criptomonede”, spune Eugen Chiracu, director de operațiuni al grupului MEXIM.

Inflația crește mult peste așteptările pieței

Tot miercuri, înainte de decizia FED, BLS a publicat datele cu privire la inflația PPI (Producer Price Index), care au venit mult peste așteptări. În februarie 2026, inflația PPI a crescut la 3,4% comparativ cu aceeași lună a anului trecut (așteptarea pieței era +2,9%), inflația core PPI a crescut la 3,9% față de aceeași lună din 2025 (așteptarea pieței era de +3,7%).

Este întărirea dolarului american ceea ce-și dorește Trump?

„Prețul aurului scade, în principiu, din cauza întăririi dolarului american. Dar știm cu toții ce își dorește Donald Trump cel mai mult: un dolar slab, care să ajute exportul. Acesta a fost planul lui și în primul mandat de președinte al SUA (și i-a ieșit), iar acesta este planul și-n al doilea mandat (și îi iese). Însă mai sunt și momente în care acesta crește, după o perioadă constantă de scăderi. În opinia mea, aici pot profita investitorii pe termen lung. Știm că urmează ca dolarul să scadă în continuare, iar această mișcare va duce la urcarea prețurilor pentru aur. Este deja a 3-a săptămână la rând când prețul scade, este cea mai mare scădere la nivel de săptămână de la pandemia din martie 2020, este un moment oportun de a-ți crește expunerea în aur. Pentru că Trump face exact ce-și dorește. Chiar a spus că poate mișca dolarul ca pe un yo-yo, iar când dolarul va continua traiectoria în jos, prețul aurului va continua traiectoria în sus”, mai spune Eugen Chiracu.

