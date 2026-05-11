Centrul Infotrafic al Poliției Române avertizează șoferii: condiții periculoase pe drumurile din 10 județe
Centrul Infotrafic al Poliției Române avertizează șoferii / Sursa foto: Shutterstock
Sunt probleme pe drumurile din țară. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, ceața reduce vizibilitatea în trafic la sub 200 de metri, izolat la sub 50 de metri, în 10 județe.

Astfel, conform atenționării, șoferii trebuie să fie atenți la condițiile meteo luni dimineață, 11 mai.

Cum se circulă pe autostrăzi

Ceața afectează vizibilitatea pe șoselele din județele Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Cluj, Covasna, Galați, Neamț, Sălaj, Suceava și Vaslui. În aceste regiuni, vizibilitatea scade izolat la sub 50 de metri, în unele zone. Pentru șoferi, condițiile pot reprezenta un risc ridicat în trafic.

Pe de altă parte, nu sunt probleme în ceea ce privește principalele drumuri din țară, unde situația este bună luni dimineață. Pe Autostrada A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Adjud se circulă pe carosabil uscat, fără precipitații și cu vizibilitate bună.

Același lucru este valabil pentru DN 1 Ploiești-Brașov și DN 7 Pitești-Sibiu. Nu sunt semnalate accidente care să impună restricții pe drumurile naționale sau pe autostrăzi.

Dat fiind situația prezentă, Poliția Română le recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum și să mărească distanța de siguranță față de vehiculele din față. Totodată, șoferii sunt sfătuiți să evite depășirile riscante.

Oamenii legii reamintesc că oprirea pe benzile de rulare sau pe banda de urgență ale autostrăzilor este interzisă.

