Prima pagină » Știri externe » BBC: Extrema dreaptă zdruncină politica britanică: Reform UK cucerește fiefuri istorice laburiste. Criză majoră la Downing Street

BBC: Extrema dreaptă zdruncină politica britanică: Reform UK cucerește fiefuri istorice laburiste. Criză majoră la Downing Street

Mihai Tănase
BBC: Extrema dreaptă zdruncină politica britanică: Reform UK cucerește fiefuri istorice laburiste. Criză majoră la Downing Street
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Partidul Reform UK, condus de Nigel Farage, a produs un șoc politic major în Marea Britanie după câștiguri masive în bastioane laburiste și conservatoare. Alegerile locale și regionale au adâncit criza pentru laburiști și conservatori, în timp ce formațiunea de extremă dreapta își extinde rapid influența.

Nigel Farage a obținut una dintre cele mai spectaculoase victorii electorale din politica britanică recentă, după ce partidul său, Reform UK, a câștigat teren masiv atât în fostele bastioane ale Partidul Laburist, cât și în zone controlate tradițional de conservatori.

Analiza realizată de BBC arată că rezultatele alegerilor locale și regionale din Anglia, Scoția și Țara Galilor reprezintă un semnal politic extrem de grav pentru premierul Keir Starmer, aflat sub o presiune tot mai mare după doar doi ani de mandat.

Reform UK a obținut peste 1.450 de locuri în consiliile locale din Anglia și a reușit să preia controlul unor teritorii considerate până recent imposibil de cucerit.

Reform UK a spart bastioane istorice ale laburiștilor

Partidul lui Nigel Farage a produs șocul cel mai mare în nordul Angliei, unde a câștigat consilii locale controlate de laburiști de zeci de ani. Orașe precum Sunderland și Barnsley au trecut pentru prima dată sub controlul Reform UK după aproximativ o jumătate de secol de dominație laburistă.

În paralel, formațiunea a obținut victorii importante și împotriva conservatorilor, preluând controlul în zone precum Newcastle-under-Lyme, Suffolk și Essex. Una dintre cele mai simbolice victorii a venit în Havering, unde Reform UK a obținut primul său succes într-un cartier londonez.

Ascensiunea partidului confirmă transformarea rapidă a formațiunii într-o forță electorală majoră, capabilă să atragă alegători atât din tabăra conservatoare, cât și din cea laburistă.

30 September 2025, United Kingdom, London: Reform UK leader Nigel Farage reacts to the speech by Prime Minister Sir Keir Starmer at the Labour Party conference, during a press conference at the Reform UK headquarters in Westminster. Photo: James Manning/PA Wire/dpa

Dezastru pentru laburiști în Țara Galilor

Lovitura cea mai dură pentru Partidul Laburist a venit însă în Țara Galilor, unde formațiunea a fost împinsă pe locul al treilea în parlamentul regional, cunoscut sub numele de Senedd. Victoria a fost obținută de Plaid Cymru, care a câștigat 43 de locuri, fără însă a obține majoritatea absolută.

Reform UK s-a clasat pe locul al doilea, cu 34 de mandate, confirmând creșterea accelerată a partidului și în afara Angliei. Liderul laburist galez, Eluned Morgan, și-a pierdut inclusiv propriul loc în Senedd, într-un rezultat considerat istoric.

Și conservatorii au suferit pierderi dramatice, rămânând cu doar șapte reprezentanți. În Scoția, Partidul Național Scoțian a reușit să câștige pentru a cincea oară consecutiv alegerile parlamentare regionale, un record fără precedent.

Formațiunea condusă de John Swinney a obținut 58 de locuri în parlamentul de la Holyrood, însă nu a atins pragul de 65 de mandate necesar pentru majoritate absolută.

Laburiștii au terminat mult în urma SNP, cu doar 17 locuri, la egalitate cu Reform UK, care continuă să avanseze și în Scoția. În același timp, Partidul Verzilor Scoțieni a obținut cel mai bun rezultat din istoria sa, cu 15 mandate.

Criză politică pentru Keir Starmer

Rezultatele reprezintă un semnal de alarmă uriaș atât pentru laburiști, cât și pentru conservatori. Partidul Laburist a pierdut peste 1.460 de locuri în întreaga țară, inclusiv în zone-cheie precum Birmingham, Hartlepool, Cannock Chase și Cambridge.

Chiar și în Camden, cartierul unde locuiește Keir Starmer, laburiștii au pierdut 16 locuri în consiliul local. În timp ce Reform UK capitalizează nemulțumirea electoratului, liderul laburist se confruntă acum cu una dintre cele mai dificile perioade politice de la preluarea guvernării.

Keir Starmer - Foto: Profimedia images

Keir Starmer – Foto: Profimedia images

Premierul britanic Keir Starmer a promis că va continua lupta politică, descriind guvernul său drept un „proiect pe 10 ani”, în pofida apelurilor tot mai numeroase de a demisiona, după înfrângerea zdrobitoare suferită de partidul său la alegerile locale de la începutul acestei săptămâni.

Întrebat de ziarul The Observer, într-un interviu publicat duminică, dacă va conduce Partidul Laburist la următoarele alegeri generale şi dacă va exercita un al doilea mandat complet, Starmer a răspuns: „Da, o voi face.”

El a adăugat: „Nu voi renunţa la funcţia pentru care am fost ales în iulie 2024. Nu voi arunca ţara în haos.”

Dacă Starmer ar fi înlăturat în următoarele săptămâni, Marea Britanie ar ajunge la al şaptelea prim-ministru în ultimul deceniu. Până în prezent, cabinetul lui Starmer i-a rămas loial, în pofida pierderilor înregistrate joi.

Starmer trebuie să convoace următoarele alegeri naţionale până în 2029. Dacă ar rămâne în funcţie pe durata unui al doilea mandat complet, ar deveni al treilea lider britanic cu cea mai lungă durată de mandat neîntrerupt din ultimele două secole, după Margaret Thatcher şi Tony Blair.

Recomandarea autorului

Apelul Regelui Charles al III-lea pentru SUA. Monarhul britanic cere sprijin pentru Ucraina în fața Rusiei

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Emmanuel Macron a alergat alături de Eliud Kipchoge pe străzile din Nairobi. Imaginile surprinse din timpul vizitei oficiale în Kenya
13:18
Emmanuel Macron a alergat alături de Eliud Kipchoge pe străzile din Nairobi. Imaginile surprinse din timpul vizitei oficiale în Kenya
CONTROVERSĂ Declarație surprinzătoare a lui Benjamin Netanyahu: „În Iran numesc străzi după mine. Mă numesc „Bibi joon”, iubitul Bibi“
13:13
Declarație surprinzătoare a lui Benjamin Netanyahu: „În Iran numesc străzi după mine. Mă numesc „Bibi joon”, iubitul Bibi“
SĂNĂTATE Zeci de cazuri de hantavirus, raportate anual în Ucraina. Autoritățile sanitare avertizează asupra riscurilor de infectare
12:33
Zeci de cazuri de hantavirus, raportate anual în Ucraina. Autoritățile sanitare avertizează asupra riscurilor de infectare
REACȚIE Șefa diplomației UE respinge oficial propunerea lui Putin: Fostul cancelar, Gerhard Schröder, nu poate fi negociatorul UE în războiul din Ucraina
12:25
Șefa diplomației UE respinge oficial propunerea lui Putin: Fostul cancelar, Gerhard Schröder, nu poate fi negociatorul UE în războiul din Ucraina
ALERTĂ Se întoarce lockdown-ul în India: Premierul Modi îndeamnă cetățenii să lucreze de acasă și să-și limiteze călătoriile în străinătate
11:54
Se întoarce lockdown-ul în India: Premierul Modi îndeamnă cetățenii să lucreze de acasă și să-și limiteze călătoriile în străinătate
FLASH NEWS Macron răspunde după amenințările Iranului: „Franța nu pregătește o intervenție militară în Ormuz”. Ce obiectiv vizează Parisul în Golful Persic
11:54
Macron răspunde după amenințările Iranului: „Franța nu pregătește o intervenție militară în Ormuz”. Ce obiectiv vizează Parisul în Golful Persic
Mediafax
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Digi24
„L-am forțat puțin”. Zelenski anunță că Putin e dispus să înceapă negocierile reale cu Ucraina pentru a termina războiul
Cancan.ro
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT scandalul cu fiica lui, de fapt
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Mediafax
Schimbare istorică la Fed, summit exploziv la Beijing: o săptămână de foc pentru piețe
Click
Așa nu ai mai văzut-o pe Andreea Tonciu! Ținuta purtată în mall a atras privirile celor din jur: „Noua modă pe 2027”
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Cancan.ro
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Ce se întâmplă doctore
Gestul neașteptat făcut de Andreea Ibacka după ce s-a zvonit că a divorțat de Cabral! A confirmat indirect
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Prins de radar cu 81 km/h în localitate? Acest indicator rutier te poate scăpa de amendă sau te lasă 3 luni fără permis
Descopera.ro
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o galaxie bizară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
10 lucruri despre corpul uman pe care știința nu le poate explica
EMISIUNI EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care fanii nu o vor
13:06
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care fanii nu o vor
INFRASTRUCTURĂ Lucrările de refacere a Planşeului Unirii au depășit pragul de 60%. Primul tronson a fost finalizat
12:42
Lucrările de refacere a Planşeului Unirii au depășit pragul de 60%. Primul tronson a fost finalizat
SĂNĂTATE Ce măsuri preventive împotriva hantavirusului ia România. Adrian Marinescu: „Nu există un risc real, dar este bine să avem o reacție rapidă”
12:40
Ce măsuri preventive împotriva hantavirusului ia România. Adrian Marinescu: „Nu există un risc real, dar este bine să avem o reacție rapidă”
REACȚIE PNL somează PSD să spună ce „soluție” are după moțiune: „Criza politică menținută artificial costă România”
12:35
PNL somează PSD să spună ce „soluție” are după moțiune: „Criza politică menținută artificial costă România”
EMISIUNI Mama jandarmului împușcat mortal de către un superior: „Am înțeles că nu avea un comportament adecvat, dar cineva l-ar fi facilitat în structură”
12:30
Mama jandarmului împușcat mortal de către un superior: „Am înțeles că nu avea un comportament adecvat, dar cineva l-ar fi facilitat în structură”
EVENIMENT Concert Metallica pe Arena Națională, miercuri seara. Care sunt regulile de acces și programul
12:28
Concert Metallica pe Arena Națională, miercuri seara. Care sunt regulile de acces și programul

Cele mai noi

Trimite acest link pe