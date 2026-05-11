BBC: Extrema dreaptă zdruncină politica britanică: Reform UK cucerește fiefuri istorice laburiste. Criză majoră la Downing Street

Partidul Reform UK, condus de Nigel Farage, a produs un șoc politic major în Marea Britanie după câștiguri masive în bastioane laburiste și conservatoare. Alegerile locale și regionale au adâncit criza pentru laburiști și conservatori, în timp ce formațiunea de extremă dreapta își extinde rapid influența.

Nigel Farage a obținut una dintre cele mai spectaculoase victorii electorale din politica britanică recentă, după ce partidul său, Reform UK, a câștigat teren masiv atât în fostele bastioane ale Partidul Laburist, cât și în zone controlate tradițional de conservatori.

Analiza realizată de BBC arată că rezultatele alegerilor locale și regionale din Anglia, Scoția și Țara Galilor reprezintă un semnal politic extrem de grav pentru premierul Keir Starmer, aflat sub o presiune tot mai mare după doar doi ani de mandat.

Reform UK a obținut peste 1.450 de locuri în consiliile locale din Anglia și a reușit să preia controlul unor teritorii considerate până recent imposibil de cucerit.

Reform UK a spart bastioane istorice ale laburiștilor

Partidul lui Nigel Farage a produs șocul cel mai mare în nordul Angliei, unde a câștigat consilii locale controlate de laburiști de zeci de ani. Orașe precum Sunderland și Barnsley au trecut pentru prima dată sub controlul Reform UK după aproximativ o jumătate de secol de dominație laburistă.

În paralel, formațiunea a obținut victorii importante și împotriva conservatorilor, preluând controlul în zone precum Newcastle-under-Lyme, Suffolk și Essex. Una dintre cele mai simbolice victorii a venit în Havering, unde Reform UK a obținut primul său succes într-un cartier londonez.

Ascensiunea partidului confirmă transformarea rapidă a formațiunii într-o forță electorală majoră, capabilă să atragă alegători atât din tabăra conservatoare, cât și din cea laburistă.

Dezastru pentru laburiști în Țara Galilor

Lovitura cea mai dură pentru Partidul Laburist a venit însă în Țara Galilor, unde formațiunea a fost împinsă pe locul al treilea în parlamentul regional, cunoscut sub numele de Senedd. Victoria a fost obținută de Plaid Cymru, care a câștigat 43 de locuri, fără însă a obține majoritatea absolută.

Reform UK s-a clasat pe locul al doilea, cu 34 de mandate, confirmând creșterea accelerată a partidului și în afara Angliei. Liderul laburist galez, Eluned Morgan, și-a pierdut inclusiv propriul loc în Senedd, într-un rezultat considerat istoric.

Și conservatorii au suferit pierderi dramatice, rămânând cu doar șapte reprezentanți. În Scoția, Partidul Național Scoțian a reușit să câștige pentru a cincea oară consecutiv alegerile parlamentare regionale, un record fără precedent.

Formațiunea condusă de John Swinney a obținut 58 de locuri în parlamentul de la Holyrood, însă nu a atins pragul de 65 de mandate necesar pentru majoritate absolută.

Laburiștii au terminat mult în urma SNP, cu doar 17 locuri, la egalitate cu Reform UK, care continuă să avanseze și în Scoția. În același timp, Partidul Verzilor Scoțieni a obținut cel mai bun rezultat din istoria sa, cu 15 mandate.

Criză politică pentru Keir Starmer

Rezultatele reprezintă un semnal de alarmă uriaș atât pentru laburiști, cât și pentru conservatori. Partidul Laburist a pierdut peste 1.460 de locuri în întreaga țară, inclusiv în zone-cheie precum Birmingham, Hartlepool, Cannock Chase și Cambridge.

Chiar și în Camden, cartierul unde locuiește Keir Starmer, laburiștii au pierdut 16 locuri în consiliul local. În timp ce Reform UK capitalizează nemulțumirea electoratului, liderul laburist se confruntă acum cu una dintre cele mai dificile perioade politice de la preluarea guvernării.

Premierul britanic Keir Starmer a promis că va continua lupta politică, descriind guvernul său drept un „proiect pe 10 ani”, în pofida apelurilor tot mai numeroase de a demisiona, după înfrângerea zdrobitoare suferită de partidul său la alegerile locale de la începutul acestei săptămâni.

Întrebat de ziarul The Observer, într-un interviu publicat duminică, dacă va conduce Partidul Laburist la următoarele alegeri generale şi dacă va exercita un al doilea mandat complet, Starmer a răspuns: „Da, o voi face.”

El a adăugat: „Nu voi renunţa la funcţia pentru care am fost ales în iulie 2024. Nu voi arunca ţara în haos.”

Dacă Starmer ar fi înlăturat în următoarele săptămâni, Marea Britanie ar ajunge la al şaptelea prim-ministru în ultimul deceniu. Până în prezent, cabinetul lui Starmer i-a rămas loial, în pofida pierderilor înregistrate joi.

Starmer trebuie să convoace următoarele alegeri naţionale până în 2029. Dacă ar rămâne în funcţie pe durata unui al doilea mandat complet, ar deveni al treilea lider britanic cu cea mai lungă durată de mandat neîntrerupt din ultimele două secole, după Margaret Thatcher şi Tony Blair.

