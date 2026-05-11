Urmează invazia Cubei? CNN a descoperit același tipar folosit și în operațiunile din Venezuela și Iran. Ce se întâmplă cu traficul aerian

În ultimele luni, traficul aerian a crescut foarte mult în jurul Cubei. Potrivit Mediafax, care preia dezvăluirile presei americane, ar putea urma un atac asupra insulei.

La baza acestei supoziții stă tiparul observat și înainte de operațiunile din Venezuela și Iran: traficul aerian s-a modificat nejustificat.

CNN dezvăluie ce pregătește Pentagonul

De altfel, CNN a realizat o analiză a datelor publice de urmărire a zborurilor și a descoperit că numărul aparatelor de zbor americane care colectează informații militare este în creștere în largul coastei Cubei. Sunt cel puțin 25 zboruri, începând din 4 februarie, majoritatea fiind avioane P-8A Poseidon, RC-135V Rivet Joint și drone MQ-4C Triton. Acestea operează în apropierea Havanei și a orașului Santiago, iar unele zboară la mai puțin de 40 de mile de țărm.

Modelul seamănă cu pregătirile pentru acțiunile militare ale SUA în Venezuela și Iran. Aeronavele și-ar putea masca urmele, dar nu o fac. În traducere, asta înseamnă că Washingtonul își anunță cu bună știință prezența și pune, astfel, presiune asupra Cubei.

Administrația Trump a intensificat presiunea asupra Cubei, după atacul asupra Caracasului, la 3 ianuarie, care a dus la capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro, un aliat al guvernului cubanez.

Din acel moment, americanii au întrerupt aprovizionarea Havanei cu petrol venezuelean, au numit guvernul cubanez „o amenințare neobișnuită și extraordinară” și s-au angajat să impună tarife oricărei țări care furnizează petrol Cubei.

De asemenea, americanii au lăsat să se înțeleagă că ar putea lansa o operațiune militară asupra Cubei.

Negocieri cu arma la tâmplă

Ulterior, SUA și Cuba au început să negocieze.

Administrația Trump a comunicat Cubei că, pentru a avansa în negocieri, este nevoie de demisia președintelui Miguel Díaz-Canel.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Marco Rubio anunță noi sancțiuni împotriva Cubei. SUA vizează o schimbare de regim la Havana

Cuba acuză SUA de amenințări fără precedent. Președintele Diaz-Canel îl atacă dur pe Donald Trump: „Nu ne vom preda niciodată”

Trump a anunțat când va anexa Cuba: „Vom trimite cel mai mare portavion din lume, iar locuitorii insulei vor spune «Mulțumim, ne predăm!»”

Putin anunță că „războiul din Ucraina se apropie de final”. Cine ar prefera liderul Rusiei să fie mediator în negocieri