Mihai Tănase
The Telegraph: Scenariul în care Nigel Farage ar putea deveni premierul Marii Britanii. Cheia, alianța cu Partidul Conservator: „Ce e mai bun urmează"
Nigel Farage - Foto: Mediafax foto
Nigel Farage ar putea deveni următorul prim-ministru britanic într-un parlament fără majoritate, potrivit unei analize electorale publicate de The Telegraph. Reform UK este creditat cu o victorie uriașă, care zdruncină atât Partidul Laburist, cât și conservatorii.

Nigel Farage se apropie de cel mai important moment al carierei sale politice, după ce o nouă analiză electorală arată că Reform UK ar putea deveni cea mai mare forță politică din Marea Britanie.

Potrivit unei proiecții publicate de The Telegraph și realizate pentru Sky News de expertul electoral Michael Thrasher, partidul lui Farage ar putea obține 284 de mandate în Camera Comunelor.

Un asemenea rezultat ar transforma Reform UK în cel mai mare partid din parlament, însă fără majoritate absolută, ceea ce ar deschide calea unei posibile alianțe cu Partidul Conservator.

Prăbușire istorică pentru laburiști și conservatori

Analiza sugerează că Partidul Laburist ar suferi una dintre cele mai grave înfrângeri din istoria sa recentă, coborând de la 411 mandate la doar 110 locuri în parlament. Chiar și cu doar 15% din voturile la nivel național, laburiștii ar rămâne al doilea partid ca mărime datorită sprijinului concentrat în marile orașe.

În același timp, conservatorii ar continua declinul început după mandatul lui Rishi Sunak și ar ajunge la doar 96 de deputați. Proiecția indică faptul că Reform UK ar obține aproximativ 31% din voturile naționale, mult peste conservatori, creditați cu 19%, și laburiști, care ar coborî la 15%.

Ascensiunea formațiunii conduse de Nigel Farage a fost confirmată și de rezultatele recente ale alegerilor locale. Partidul a înregistrat câștiguri importante în foste bastioane laburiste precum Tameside, Wigan, Hartlepool, Barnsley și St Helens.

În Tameside, zona în care vicepremierul Angela Rayner are baza politică, laburiștii au pierdut 16 locuri în favoarea Reform UK după aproape 50 de ani de control.

În Wigan, circumscripția reprezentată de Lisa Nandy, laburiștii au pierdut toate cele 22 de locuri pe care le apărau. Partidul lui Farage a preluat și controlul asupra Havering și Newcastle-under-Lyme.

Farage: „Ce e mai bun urmează”

Nigel Farage a declarat că rezultatele recente confirmă expansiunea rapidă a partidului său în regiunile tradițional dominate de laburiști.

„Ce e mai bun urmează”, a declarat Nigel Farage, liderul Reform UK.

Politicianul a susținut că alegătorii din nordul Angliei, din West Midlands și din sudul Țării Galilor se îndreaptă masiv către Reform UK deoarece nu se mai regăsesc în Partidul Laburist.

„Ei nu mai văd Partidul Laburist ca fiind partidul oamenilor muncitori. De fapt, îl văd mult mai mult ca pe un partid al asistenței sociale”, a declarat Nigel Farage.

Farage a atacat și conservatorii, despre care a spus că au încetat să mai fie un „partid politic național”, însă în lipsa unei majorități absolute, scenariul unei coaliții între Reform UK și conservatori devine tot mai discutat în politica britanică.

Un asemenea acord ar putea aduce pentru prima dată un guvern dominat de Nigel Farage și ar reprezenta una dintre cele mai mari transformări politice din Marea Britanie din ultimele decenii.

