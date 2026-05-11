Summit istoric Trump-Xi la Beijing: SUA vor face presiuni pe China în problema iraniană. Pe agendă și taxele vamale, Taiwanul și metalele rare

Mihai Tănase
Președintele Donald Trump va încerca să pună presiune pe Xi Jinping în timpul vizitei oficiale din China, unde discuțiile vor viza războiul din Iran, sancțiunile, comerțul, tarifele vamale și inteligența artificială, susține un oficial american familiarizat cu subiectul.

Donald Trump intenționează să exercite presiuni directe asupra liderului chinez Xi Jinping în timpul vizitei sale oficiale la Beijing, într-un moment în care relațiile dintre cele două mari puteri rămân extrem de tensionate.

Potrivit unui oficial american citat de France24, liderul de la Casa Albă urmărește să obțină sprijinul Chinei pentru un acord care să contribuie la oprirea conflictului din Iran și să limiteze colaborarea economică dintre Beijing, Teheran și Moscova.

„Mă aștept ca președintele să exercite presiuni”, a declarat oficialul american, sub protecția anonimatului. Acesta a precizat că Donald Trump a ridicat deja problema în conversațiile telefonice recente cu Xi Jinping.

Washingtonul acuză Beijingul că finanțează indirect Iranul și Rusia

Surse din administrația americană susțin că președintele SUA a discutat „în repetate rânduri” despre veniturile pe care China le oferă Iranului și Rusiei prin achizițiile de hidrocarburi.

În paralel, Washingtonul acuză Beijingul și de exporturi de produse cu dublă utilizare, civilă și militară, care ar putea susține indirect capacitățile strategice ale celor două state.

„Mă aștept ca această conversație să continue”, a mai afirmat oficialul american.

Pe agenda discuțiilor se vor afla și sancțiunile recente impuse de Statele Unite împotriva Chinei în legătură cu războiul din Iran, dar și subiecte economice sensibile precum tarifele vamale, comerțul bilateral și competiția în domeniul inteligenței artificiale.

Program încărcat la Beijing pentru Donald Trump și Xi Jinping

Casa Albă a anunțat că vizita oficială va avea loc de miercuri până vineri. Potrivit purtătoarei de cuvânt adjuncte a administrației americane, Anna Kelly, Donald Trump va ajunge la Beijing miercuri seara.

Joi dimineață este programată ceremonia oficială de primire și întâlnirea bilaterală cu Xi Jinping. Ulterior, liderul american va vizita Templul Cerului, iar seara va participa la un banchet de stat.

30 October 2025, South Korea, Busan: U.S. President Donald Trump (L) talks with Chinese President Xi Jinping following their talks at the Naraemaru reception hall inside an Air Force base in the southeastern city of Busan. Photo: –/YNA/dpa

Programul de vineri include o întâlnire informală la ceai și un prânz de lucru între cei doi lideri, înainte ca președintele american să plece spre Washington.

Anna Kelly a declarat că vizita urmărește „reechilibrarea relației cu China” și restabilirea „independenței economice americane”, prin accent pe reciprocitate și echitate în relațiile comerciale.

În timpul întâlnirilor de la Beijing, cele două state vor analiza și posibilitatea prelungirii armistițiului comercial convenit anul trecut în Coreea de Sud. Totuși, tensiunile dintre Washington și Beijing rămân ridicate, mai ales după taxele vamale masive impuse de Donald Trump asupra produselor chinezești.

Administrația americană consideră această vizită una cu „importanță simbolică majoră”, dar și o oportunitate pentru negocierea unor noi acorduri economice și strategice.

