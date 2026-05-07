Florin Cîțu face comparație între prăbușirea consumului în timpul Guvernului Bolojan și criza din 2008 și începutul pandemiei de Covid-19

Florin Cîțu, fostul premier al României, a făcut comparație între prăbușirea consumului în timpul Guvernului Bolojan și criza din 2008 și începutul pandemiei de Covid-19. Comparația vine în urma datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), astăzi, referitoare la prăbușirea consumului în România.

„Astăzi INS a anunțat că în martie dinamica anuală a consumului a fost NEGATIVA pentru a 8-a lună consecutiv. Graficul arată evoluția acestui indicator în ultimii 20 de ani”, a notat Florin Cîțu pe Facebook, azi, 7 mai 2026.

Florin Cîțu a adus în discuție criza din anul 2008, precum și pandemia de coronavirus care a dat peste cap mai multe aspecte economice ale țării. Cea mai puternică scădere a consumului a avut loc în criza financiară din 2008-2010, cu un minim de -14% în decembrie 2008. Deși declinul actual este mai redus, de aproximativ -4% până la -5%, persistența lui rămâne îngrijorătoare.

După criza din perioada 2008-2010, consumul a intrat într-o perioadă de creștere puternică, iar episoadele de volatilitate, inclusiv cele din pandemie, nu au dus la scăderi prelungite. În schimb, perioada 2025-2026 se remarcă printr-un declin moderat, dar constant, ceea ce sugerează o slăbire treptată a cererii și ridică semne de întrebare privind evoluția economiei. În acest context, fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu a criticat guvernarea Bolojan, susținând că România se află în a opta lună consecutivă de scădere a consumului și de afectare a puterii de cumpărare.

Consum în scădere în România

Vă reamintim că joi, 7 mai 2026, Institutul Național de Statistică (INS) a publicat noi date legate de consumul în România. Potrivit informațiilor oficiale, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, ajustat în funcție de sezonalitate și numărul de zile lucrătoare, a scăzut în martie 2026 cu 3,2%. Trendul este negativ în România, iar comparația este făcută în funcție de datele emise în 2025, în aceeași perioadă.

