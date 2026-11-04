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(P) HELLENiQ ENERGY urmează să prezinte planuri majore de investiții în energie regenerabilă în România

(P) HELLENiQ ENERGY urmează să prezinte planuri majore de investiții în energie regenerabilă în România
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HELLENiQ ENERGY, unul dintre principalele grupuri energetice integrate din Europa de Sud-Est, cu operațiuni în opt țări, se pregătește să dezvăluie o nouă inițiativă majoră de investiții în energie regenerabilă în România. Acest demers marchează o etapă semnificativă în strategia de dezvoltare a companiei și reafirmă angajamentul său pe termen lung față de una dintre cele mai dinamice piețe energetice din regiune.

Anunțul va fi făcut în cadrul unui eveniment de nivel înalt la București, care va reuni reprezentanți guvernamentali, lideri din mediul de afaceri, instituții financiare, părți interesate din sectorul energetic și parteneri strategici, pentru a discuta despre viitorul investițiilor în energie și despre tranziția energetică în România.

România a devenit una dintre cele mai importante piețe internaționale pentru HELLENiQ ENERGY, îmbinând un potențial solid în domeniul energiei regenerabile cu un angajament clar față de tranziția energetică și dezvoltarea economică. Recunoscând aceste oportunități, compania și-a extins constant prezența în țară, investind în proiecte care susțin atât securitatea energetică, cât și tranziția către forme de energie mai curate.

Prin intermediul filialei sale, HELLENiQ Renewables Romania, compania a dezvoltat un portofoliu diversificat de proiecte de energie regenerabilă și a construit o platformă solidă pentru o creștere pe termen lung. În prezent, portofoliul de energie regenerabilă al HELLENiQ ENERGY în România depășește 900 MW – incluzând proiecte aflate în stadiu de dezvoltare, construcție sau operare – ceea ce face din România una dintre cele mai semnificative piețe de energie regenerabilă pentru companie, în afara Greciei.

România a devenit una dintre cele mai importante piețe în strategia noastră de dezvoltare. Credem cu tărie în potențialul țării și în capacitatea sa de a juca un rol de lider în tranziția energetică a regiunii. Așteptăm cu interes să prezentăm următoarea etapă a angajamentului nostru față de România și să împărtășim viziunea noastră privind investițiile pe termen lung și dezvoltarea sustenabilă în această țară. Astăzi, portofoliul nostru de energie regenerabilă în România depășește 900 MW, consolidând și mai mult importanța strategică a țării în cadrul planurilor noastre regionale de dezvoltare”, a declarat Andreas Shiamishis, Director Executiv (CEO) al HELLENiQ ENERGY.

Se preconizează că anunțul va oferi detalii suplimentare privind prioritățile viitoare de investiții ale HELLENiQ ENERGY și va sublinia ambiția companiei de a juca un rol tot mai activ în susținerea tranziției energetice a României. Bazându-se pe progresele deja realizate, compania continuă să exploreze oportunități care pot accelera implementarea energiei din surse regenerabile, pot consolida reziliența energetică și pot contribui la o creștere economică sustenabilă.

În Grecia și Cipru, HELLENiQ ENERGY deține proiecte de energie regenerabilă – incluzând capacități fotovoltaice, eoliene și de stocare – cu o capacitate totală de aproximativ 600 MW, în timp ce, în Bulgaria, compania dezvoltă un proiect hibrid fotovoltaic de 123 MW. La nivelul piețelor sale internaționale, HELLENiQ ENERGY dezvoltă un portofoliu de energie regenerabilă de aproximativ 6 GW, aflat în diverse stadii de implementare, consolidându-și astfel poziția de actor principal în tranziția energetică din Europa de Sud-Est.

HELLENiQ ENERGY este una dintre cele mai importante companii energetice integrate din Europa de Sud-Est, cu operațiuni în opt țări și un portofoliu diversificat care acoperă întregul lanț valoric al energiei. Având o istorie îndelungată în regiune, compania își transformă activ modelul de afaceri prin investiții în forme de energie mai curate, inovație și creștere sustenabilă, extinzându-și totodată prezența internațională în sectorul energiei regenerabile.

HELLENiQ ENERGY implementează activ o strategie axată pe creștere sustenabilă, inovație și extinderea utilizării unor forme de energie mai curate. Cu o prezență diversificată de-a lungul lanțului valoric energetic și un portofoliu în expansiune de investiții în energie regenerabilă, compania continuă să investească în tehnologii și infrastructură care susțin tranziția către un sistem energetic cu emisii reduse de carbon.

În contextul în care România își consolidează poziția de piață energetică cheie în Europa de Sud-Est, HELLENiQ ENERGY se pregătește să își intensifice contribuția la viitorul energetic al țării. Anunțul preconizat urmează să marcheze o etapă semnificativă în strategia de creștere regională a companiei, extinzând prezența sa în sectorul energiei regenerabile din România și reafirmând angajamentul pe termen lung de a sprijini tranziția energetică și dezvoltarea economică sustenabilă a țării.

www.helleniqenergy.com

Articol susținut de HELLENIQ

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