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Luca Niculescu anunță prioritățile comune ale Guvernului și mediului de afaceri pentru România. Ce spune despre cele 4,5 miliarde de euro împrumutate de pe piața externă

Luca Niculescu anunță prioritățile comune ale Guvernului și mediului de afaceri pentru România. Ce spune despre cele 4,5 miliarde de euro împrumutate de pe piața externă
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Într-o postare pe Facebook, premierul Luca Niculescu a anunțat prioritățile comune ale Guvernului și mediului de afaceri pentru România. În cadrul mesajului, prim-ministrul a afirmat că țara noastră a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale, în condițiile în care cererea investitorilor a fost de 2 ori mai mare.

Premierul Luca Niculescu a declarat că dezvoltarea economiei și crearea de locuri de muncă sunt obiective comune ale Guvernului și antreprenorilor. El a subliniat importanța colaborării dintre autorități și mediul de afaceri pentru atragerea investițiilor și susținerea economiei.

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Mesajul notat de Luca Niculescu. Sursă foto: Facebook.

„Dezvoltarea economiei și crearea de locuri de muncă – priorități comune ale Guvernului și mediului de afaceri.

M-am bucurat să particip astăzi la cea de-a III-a ediție a evenimentului dedicat antreprenorilor care construiesc România și Republica Moldova, un proiect menit să consolideze parteneriatul dintre mediul de afaceri și autorități.

Este esențial să ascultăm vocea antreprenorilor și să înțelegem provocările cu care se confruntă. Guvernul României își dorește dezvoltarea acestui parteneriat și sprijinirea mediului de afaceri, pentru că o economie puternică înseamnă investiții, locuri de muncă și oportunități pentru oameni”, a precizat premierul Luca Niculescu pe Facebook.

Niculescu spune că atragerea sumei de 4,5 miliarde de euro de pe piața externă este „un semnal important al încrederii investitorilor” în economia țării

Premierul Luca Niculescu a declarat că România a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele externe, pe fondul unei cereri duble din partea investitorilor. Guvernul pregătește măsuri pentru protejarea locurilor de muncă și facilitarea angajării tinerilor. Niculescu a pledat și pentru consolidarea relațiilor economice cu Republica Moldova.

Luca Niculescu anunță prioritățile comune ale Guvernului și mediului de afaceri pentru România. Ce spune despre cele 4,5 miliarde de euro împrumutate de pe piața externă

Luca Niculescu anunță prioritățile comune ale Guvernului și mediului de afaceri pentru România. Foto: Facebook.

„Un semnal important al încrederii investitorilor în economia României a fost dat ieri, când țara noastră a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale de capital, cererea investitorilor fiind dublă față de suma împrumutată. Stabilitatea politică și încrederea investitorilor sunt esențiale pentru dezvoltarea țării și crearea de locuri de muncă mai bine plătite.

În același timp, prin dialogul cu sindicatele și angajatorii, urmărim să găsim soluții pentru protejarea locurilor de muncă și a puterii de cumpărare. O prioritate importantă a Guvernului este și facilitarea accesului tinerilor pe piața muncii, în condițiile în care România înregistrează cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a tinerilor cu vârste între 15 și 29 de ani fără loc de muncă. Am început deja discuțiile cu miniștrii Muncii și Finanțelor, precum și cu alți membri ai Guvernului, pentru a identifica soluții concrete la această problemă.

Susțin, de asemenea, dezvoltarea legăturilor economice cu Republica Moldova și cred că avem nevoie de un nou patriotism economic, construit pe baze pragmatice și europene, printr-un parteneriat inteligent între antreprenorii români, investitorii străini și autorități.

Obiectivul nostru este o economie mai puternică și mai competitivă, în care dezvoltarea economică să se reflecte în viața oamenilor prin locuri de muncă sigure, venituri mai bune și oportunități reale pentru tineri și pentru familiile din România”, mai transmite premierul.

Bani atrași de pe piața externă

În data de 2 noiembrie, România a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele externe, prin emiterea de eurobonduri cu scadențe de 4, 8 și 12 ani. Împrumutul vine într-o perioadă de prudență pe piețele internaționale, înaintea alegerilor intermediare din SUA. Din totalul împrumutat, 1,25 miliarde de euro provin din titlurile pe 4 ani, 2 miliarde din cele pe 8 ani și alte 1,25 miliarde din eurobondurile verzi, cu scadența la 12 ani.

Emisiunea de obligațiuni a fost intermediată de BofA, Citi, Deutsche Bank, ING, JP Morgan și Societe Generale.

Este a doua emisiune de acest tip, pentru România, din 2026. Statul român folosește banii pentru acoperirea deficitului și refinanțarea datoriei ajunse la scadență. Costurile de împrumut au variat între 5% și 7%, în funcție de maturitatea titlurilor, arată Ziarul Financiar.

Sursă foto: Facebook Luca Niculescu, Mediafax Foto

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