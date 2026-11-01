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FBI dă oficial vina pe Coreea de Nord pentru jaful de criptomonede de la Binance. Hackerii au furat 6,3 miliarde de dolari

FBI dă oficial vina pe Coreea de Nord pentru jaful de criptomonede de la Binance. Hackerii au furat 6,3 miliarde de dolari
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Biroul Federal de Investigații (FBI) din Statele Unite ale Americii a confirmat oficial că hackerii asociați cu regimul din Coreea de Nord sunt responsabili pentru atacul cibernetic de amploare asupra companiei crypto Binance. Jaful, care s-a soldat cu pierderi estimate la 6,3 miliarde de dolari, este considerat cel mai mare furt de active digitale din istorie. Binance susține că poate returna integral criptomonedele furate de la clienți.

Ancheta FBI confirmă bănuielile inițiale. Gruparea TraderTraitor e în spatele jafului cibernetic

Într-un comunicat oficial emis sâmbătă, FBI a precizat că atacul informatic masiv de săptămâna aceasta este legat de „activități cibernetice malițioase” desfășurate de o entitate nord-coreeană cunoscută sub numele de TraderTraitor. Aceiași hackeri s-ar afla și în spatele unui alt atac de proporții asupra platformei Bybit, soldat anul trecut cu pagube de 1,5 miliarde de dolari. Conform anchetatorilor americani, rețeaua TraderTraitor convertește activele furate în principal în criptomoneda Ethereum. FBI se așteaptă ca hackerii să încerce acum să șteargă urmele banilor prin sisteme de finanțe descentralizate (DeFi) și prin „servicii de schimb instant”. Pentru a preveni acest lucru, Biroul a cerut public platformelor crypto și companiilor de analiză blockchain să blocheze tranzacțiile asociate cu anumite adrese suspecte. Potrivit autorităților federale americane, investigația a confirmat suspiciunile care planau deja asupra regimului de la Phenian,cunoscut pentru utilizarea atacurilor cibernetice complexe ca metodă de finanțare.

Un prejudiciu record pe piața criptomonedelor. Binance promite rambursări integrale

Pagubele provocate de atacatori se ridică la suma uriașă de 6,3 miliarde de dolari, marcând un record absolut în ceea ce privește furturile de criptomonede. Într-o mișcare menită să evite un colaps al încrederii investitorilor, compania Binance a dat asigurări sâmbătă că deține deja suficiente rezerve din criptomonedele vizate pentru a acoperi 90% din activele dispărute. Oficialii companiei au promis ferm că absolut toți clienții afectați de atacul cibernetic vor primi rambursări integrale.

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