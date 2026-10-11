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Petrișor Peiu face radiografia economiei în recesiune. Ce arată cifrele despre măsurile luate de Bolojan

Petrișor Peiu face radiografia economiei în recesiune. Ce arată cifrele despre măsurile luate de Bolojan
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Petrișor Peiu susține că economia României traversează o perioadă dificilă, în care comerțul, industria și agricultura pierd teren, în timp ce construcțiile și impozitele pe consum câștigă pondere în PIB. Senatorul a comparat datele din trimestrul al doilea din 2026 cu cele din aceeași perioadă a anului trecut și critică măsurile luate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Petrișor Peiu a publicat pe Facebook o analiză a principalilor indicatori economici, în care compară evoluția mai multor sectoare în trimestrul al doilea din 2025 și cel din 2026. Potrivit cifrelor prezentate de senator, PIB-ul a scăzut cu 1,9% în perioada analizată, iar cele mai importante modificări vizează comerțul, construcțiile și impozitele pe consum.

Petrișor Peiu: „Scade puternic comerțul, scad ușor industria, agricultura, activitatea bancară”

Senatorul atrage atenția asupra scăderii ponderii mai multor sectoare economice în PIB. Comerțul cu amănuntul și ridicata a coborât de la 22,3% în trimestrul al doilea din 2025 la 19,3% în aceeași perioadă din 2026.

  • Industria a înregistrat o scădere de la 16,3% la 16,2% din PIB, iar agricultura, de la 1,8% la 1,6%. În cazul activităților bancare și de asigurări, ponderea a ajuns la 3,2%, față de 3,6% în urmă cu un an.
  • Datele prezentate de Peiu indică și o scădere a ponderii activităților de informații și comunicații, de la 7% la 6,3% din PIB, precum și a activităților profesionale, de la 8,6% la 8,3%.

Construcțiile și impozitele pe consum au câștigat teren

„Trei mari indicatori pe creștere puternică: construcțiile, tranzacțiile imobiliare și suma impozitelor colectate”, a scris Petrișor Peiu.

Potrivit comparației publicate de senator, ponderea construcțiilor în PIB a crescut de la 6,6% în trimestrul al doilea din 2025 la 8,8% în aceeași perioadă din 2026. În cazul tranzacțiilor imobiliare, indicatorul a urcat de la 7,4% la 8,9%.

O altă creștere importantă vizează impozitele pe consum, în special TVA. Ponderea acestora în PIB a ajuns la 10,9%, față de 9,6% în trimestrul al doilea din 2025.

Peiu mai arată că activitățile recreative au crescut de la 4,8% la 5% din PIB. În schimb, ponderea administrației publice a scăzut de la 12,6% la 11,5%.

Cum explică Peiu efectele măsurilor luate de Guvernul Bolojan

Peiu critică politica economică a Executivului și susține că măsurile adoptate au afectat sectoarele care au pierdut din ponderea în economie, în timp ce au favorizat creșterea impozitelor și a construcțiilor.

„Guvernul Bolojan a ucis comerțul, industria, agricultura și băncile, dar a crescut impozitele, a finanțat construcțiile și a stimulat tranzacțiile imobiliare!”, a afirmat Petrișor Peiu.

Petrișor Peiu a comparat și contribuțiile principalelor sectoare la evoluția PIB-ului. În trimestrul al doilea din 2025, construcțiile și impozitele au avut contribuții pozitive de câte 0,2%, în timp ce comerțul și activitățile de informații și comunicații au contribuit cu câte 0,1%. Activitățile profesionale au avut o contribuție negativă de 0,3%.

În trimestrul al doilea din 2026, construcțiile au avut o contribuție pozitivă de 1,2%, impozitele au contribuit cu 0,4%, iar activitățile de spectacole, cu 0,6%.

În schimb, comerțul a avut o contribuție negativă de 0,9% la evoluția PIB-ului, industria de 0,6%, iar tranzacțiile imobiliare de 0,7%, potrivit cifrelor prezentate de senator.

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