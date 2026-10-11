Petrișor Peiu face radiografia economiei în recesiune. Ce arată cifrele despre măsurile luate de Bolojan

Petrișor Peiu susține că economia României traversează o perioadă dificilă, în care comerțul, industria și agricultura pierd teren, în timp ce construcțiile și impozitele pe consum câștigă pondere în PIB. Senatorul a comparat datele din trimestrul al doilea din 2026 cu cele din aceeași perioadă a anului trecut și critică măsurile luate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.
Petrișor Peiu a publicat pe Facebook o analiză a principalilor indicatori economici, în care compară evoluția mai multor sectoare în trimestrul al doilea din 2025 și cel din 2026. Potrivit cifrelor prezentate de senator, PIB-ul a scăzut cu 1,9% în perioada analizată, iar cele mai importante modificări vizează comerțul, construcțiile și impozitele pe consum.
Senatorul atrage atenția asupra scăderii ponderii mai multor sectoare economice în PIB. Comerțul cu amănuntul și ridicata a coborât de la 22,3% în trimestrul al doilea din 2025 la 19,3% în aceeași perioadă din 2026.
„Trei mari indicatori pe creștere puternică: construcțiile, tranzacțiile imobiliare și suma impozitelor colectate”, a scris Petrișor Peiu.
Potrivit comparației publicate de senator, ponderea construcțiilor în PIB a crescut de la 6,6% în trimestrul al doilea din 2025 la 8,8% în aceeași perioadă din 2026. În cazul tranzacțiilor imobiliare, indicatorul a urcat de la 7,4% la 8,9%.
O altă creștere importantă vizează impozitele pe consum, în special TVA. Ponderea acestora în PIB a ajuns la 10,9%, față de 9,6% în trimestrul al doilea din 2025.
Peiu mai arată că activitățile recreative au crescut de la 4,8% la 5% din PIB. În schimb, ponderea administrației publice a scăzut de la 12,6% la 11,5%.
Peiu critică politica economică a Executivului și susține că măsurile adoptate au afectat sectoarele care au pierdut din ponderea în economie, în timp ce au favorizat creșterea impozitelor și a construcțiilor.
„Guvernul Bolojan a ucis comerțul, industria, agricultura și băncile, dar a crescut impozitele, a finanțat construcțiile și a stimulat tranzacțiile imobiliare!”, a afirmat Petrișor Peiu.
Petrișor Peiu a comparat și contribuțiile principalelor sectoare la evoluția PIB-ului. În trimestrul al doilea din 2025, construcțiile și impozitele au avut contribuții pozitive de câte 0,2%, în timp ce comerțul și activitățile de informații și comunicații au contribuit cu câte 0,1%. Activitățile profesionale au avut o contribuție negativă de 0,3%.
În trimestrul al doilea din 2026, construcțiile au avut o contribuție pozitivă de 1,2%, impozitele au contribuit cu 0,4%, iar activitățile de spectacole, cu 0,6%.
În schimb, comerțul a avut o contribuție negativă de 0,9% la evoluția PIB-ului, industria de 0,6%, iar tranzacțiile imobiliare de 0,7%, potrivit cifrelor prezentate de senator.