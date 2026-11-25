Agenția Fitch a anunțat că menține perspectiva neutră pentru ratingurile suverane la nivel mondial în 2027. Însă, reprezentanții agenției de evaluare financiară atrag atenția asupra riscurilor care ar putea să afecteze ratingurile.

Fitch Ratings estimează o perspectivă neutră pentru ratingurile suverane la nivel mondial în 2027. Creșterea economică ar urma să compenseze costurile mai mari de finanțare, însă un nou șoc petrolier sau scumpirea împrumuturilor ar putea schimba prognoza.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Care sunt riscurile care pot afecta ratingurile agenției

Agenția aduce în atenție o prognoză ce conține o creștere economică globală de 2,5% în 2027, susținută de consumul din SUA și investițiile în inteligența artificială. Agenția Fitch estimează și scăderea prețurilor petrolului și a inflației, pe fondul detensionării relațiilor dintre SUA și Iran, arată Reuters.

Pe de altă parte, reprezentanții Fitch avertizează că un acord de pace durabil este puțin probabil, iar riscul reluării conflictului rămâne ridicat. Agenția indică datoria publică record și costurile de finanțare drept principalele riscuri. Totodată, estimează că Rezerva Federală va majora dobânda în decembrie și o va menține la 4,25% în 2027.

Agenția Fitch avertizează că dobânzile ridicate vor crește costurile datoriei publice și presiunea asupra bugetelor. Deficitele bugetare vor rămâne aproape de 3% din PIB, iar datoria mondială ar putea ajunge la 115.000 de miliarde de dolari în 2027, echivalentul a 88% din economia globală. De asemenea, reprezentanții agenției mai avertizează și asupra riscului de deteriorare a ratingurilor din America de Nord și Europa Occidentală. Acest fenomen ar putea fi cauzat de datoriile mari și tensiunile politice și sociale. Statele cu perspective negative au datorii cumulate de 7.800 de miliarde de dolari, de 19 ori peste nivelul celor cu perspective pozitive.

Fitch estimează că cel puțin 13 state vor avea deficite bugetare de cel puțin 6,5% din PIB în 2027.

Moody’s menține o perspectivă stabilă pentru ratingurile suverane în 2027, dar anticipează creșterea datoriei SUA, Chinei și Indiei. Fitch avertizează că tensiunile militare, turbulențele de pe piețele financiare sau o prăbușire a acțiunilor din sectorul A.I. ar putea înrăutăți perspectiva globală.

Sursă foto: Shutterstock