Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită cu încă 6 luni. În acest sens, măsura va fi valabilă până la data de 30 iunie 2027.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la 30 iunie 2027. Măsura urmărește protejarea puterii de cumpărare și limitarea adaosurilor aplicate produselor românești.

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Florin Barbu: „Am prelungit plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază până la 30 iunie 2027”

A fost prelungită până la 31 decembrie 2027 și obligativitatea licenței pentru importurile de produse agroalimentare din Ucraina. Totodată, s-au aprobat peste 314 milioane de lei pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor și 2 milioane de lei pentru crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița.

„Am prelungit plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază până la 30 iunie 2027 pentru a proteja puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii și pentru a ne asigura că produselor obținute de fermierii noștri nu le sunt aplicate marje de adaos comercial uriașe în comparație cu cele aplicate produselor similare provenite din import.

Am prelungit și măsura importului de produse agro-alimentare din Ucraina doar pe bază de licență, cu un an, până la 31 decembrie 2027, având în vedere dificultățile uriașe pe care le întâmpină în continuare fermierii români în valorificarea producției.

Am aprobat acordarea unui sprijin financiar de peste 314 de milioane de lei fermierilor noștri pentru compensarea scumpirii îngrășămintelor din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Compensațiile se acordă pentru suprafețele cultivate în anul 2026 cu: grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiță, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, legume în solarii și legume în seră. Mă voi asigura că banii vor intra în conturi rapid, pentru că știu câtă nevoie au fermierii de sprijin.

Am aprobat acordarea a 2 milioane de lei pentru crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița. Acest program continuă pentru a încuraja creșterea numărului de scroafe de reproducție din rase românești. Ne dorim să avem cât mai multe animale crescute în fermele din România.

Îi asigur pe toți fermierii că le sunt alături și că vom continua să găsim împreună soluții la toate problemele cu care se confruntă”, a anunțat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

A solicitat să fie efectuată o evaluare

Florin Barbu anunțase anterior că susține prelungirea cu 6 luni a plafonării adaosului comercial și că a cerut un studiu pentru fundamentarea măsurii. În prezent, adaosul pentru 17 alimente de bază este plafonat până la sfârșitul anului.

Florin Barbu susține că plafonarea adaosului comercial, introdusă în 2023, protejează atât producătorii, cât și magazinele. Ministrul afirmă că firmele pot aplica un adaos de 20% după includerea tuturor cheltuielilor directe și indirecte. El a cerut Consiliului Concurenței, ANAF și INS să evalueze mecanismul.