Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis pentru publicația Gândul că România se confruntă cu un număr ridicat de tineri care nu sunt activi în câmpul muncii, iar soluția ar putea veni tot din fondurile europene. Uniunea Europeană a pus la dispoziția statelor membre un program de finanțare prin Fondul Social European Plus, menit să sprijine atât tinerii angajați, cât și angajatorii.

Programul prevede acordarea unei subvenții, în primele 12 luni de la angajare, de 1.000–1.250 de lei tinerilor care se angajează. Angajatorul va beneficia, de asemenea, de un sprijin de 2.250 de lei pe perioada celor 12 luni de la angajare.

170 de milioane de euro din fonduri europene, pentru tineri și angajatori

Programul are o valoare de 170 de milioane de euro, iar banii sunt nerambursabili, a explicat pentru Gândul ministrul Muncii, Florin Manole. Tinerii vor beneficia de o primă neimpozabilă timp de doi ani de la efectuarea angajării, iar companiile vor primi o subvenție de 2.250 de lei doar în primele 12 luni. Ministrul Muncii a mai explicat că programul presupune încheierea unui contract între Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), compania privată și angajat, prin care fiecare dintre cele trei părți își asumă anumite obligații.

„Este un proiect european în valoare de aproximativ 170 de milioane de euro. Este, deci, o finanțare nerambursabilă. Este vorba despre un mecanism de sprijin care, simplificat, poate fi descris în felul următor. Este vorba de un contract pe trei ani și jumătate în trei părți: ANOFM (n.r. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă), companie privată și angajat. Acest contract presupune următoarele lucruri. Compania primește o subvenție de 2.250 de lei pe lună timp de 12 luni dacă angajează un tânăr în căutarea primului loc de muncă. Tânărul, beneficiarul, cetățeanul, primește 1.000 de lei în primele 12 luni, în plus față de salariu, din acest fond european. În următoarele 12 luni, compania nu mai beneficiază de subvenție, deci compania are beneficii doar pe 12 luni”, a afirmat ministrul.

Obligații contractuale pe o perioadă de 3 ani și jumătate

Programul se desfășoară pe o perioadă de 24 de luni, însă beneficiarii trebuie să își păstreze contractul de muncă pe perioadă nedeterminată pentru cel puțin încă 18 luni de la încheierea acordării subvenției. Astfel, perioada totală a angajamentului ajunge la trei ani și jumătate, timp în care tinerii trebuie să rămână angajați, iar companiile trebuie să respecte condițiile stabilite prin program.

„În următoarele 12 luni, tânărul primește 1.250 de lei în plus față de salariul din aceeași sursă, fonduri europene, 1.250 de lei pe lună. Tot acest pachet este de 24 de luni, cu condiția comună de păstrare a unui contract pe perioadă nedeterminată pentru încă cel puțin 18 luni. Asta înseamnă un proiect pe perioadă îndelungată, 3 ani și jumătate, timp în care România câștigă pentru că atrage fonduri europene.”

Florin Manole consideră că programul poate aduce beneficii atât tinerilor, cât și companiilor și statului român, prin creșterea ocupării și atragerea fondurilor europene.

„Tânărul respectiv câștigă pentru că are un beneficiu în plus la venituri și câștigă, deloc de neglijat, trei ani și jumătate minimum de experiență de muncă. Asta, evident, că trei ani și jumătate de experiență într-un domeniu ne face pe toți cel puțin un pic mai buni decât am intrat în profesia respectivă. Compania câștigă un nou salariat și o subvenție timp de 12 luni, așa cum v-am spus, 2.250 de lei. Dar toată lumea are obligații pentru că, până la urmă, chiar dacă sunt fonduri europene, fondurile europene vin tot din banii cetățenilor, cetățenilor europeni și e nevoie de drepturi și obligații raportat la asta”, a explicat ministrul Muncii.

Florin Manole avertizează că România are o problemă reală cu numărul tinerilor fără loc de muncă

Ministrul Muncii a subliniat că România se confruntă cu o problemă importantă în ceea ce privește numărul tinerilor care nu au un loc de muncă, deși au absolvit studii medii sau universitare. În opinia sa, mecanismul de finanțare ar putea fi extins în viitor, dacă rezultatele vor demonstra că programul este eficient.