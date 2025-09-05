Produsul Intern Brut al României a urcat în trimestrul II din 2025 cu 1,2% față de primele trei luni ale anului și cu 2,1% față de aceeași perioadă din 2024, arată datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

Produsul Intern Brut, calculat în date ajustate sezonier, a ajuns în trimestrul II la 471.264,5 milioane de lei la prețuri curente.

Astfel, în primele șase luni din 2025, economia a însumat 931.878,6 milioane de lei, ceea ce înseamnă un avans de 1,4% comparativ cu semestrul I din 2024, scrie Mediafax.

Pe seria brută, PIB-ul trimestrului II s-a ridicat la 450.564,1 milioane de lei, cu 0,3% mai mult decât în perioada similară a anului trecut.

Care sunt sectoarele care au contribuit la creșterea economică. La ce capitole suntem deficitari

La nivel de sectoare, construcțiile au contribuit cu +0,3% la creșterea economică, având o pondere de 5,2% și un avans al volumului de activitate de +5,6%. Informațiile și comunicațiile au adăugat +0,1% la PIB, cu o creștere de +1,1% și o pondere de 7,4%.

Industria a avut însă un impact negativ de -0,3%, pe fondul unei scăderi de -1,5% a activității, în timp ce comerțul, transporturile, hotelurile și restaurantele au contribuit cu -0,1%, cu un volum de activitate în scădere cu -0,2%. De asemenea, activitățile profesionale și tehnice au tras economia în jos cu -0,2%.

Printre sectoarele cu impact neutru asupra PIB se află agricultura, intermedierile financiare și asigurările, tranzacțiile imobiliare, administrația publică și sănătatea.

Pe partea de utilizare a PIB, consumul gospodăriilor a fost principalul motor de creștere, înregistrând un avans de +1,4%, ceea ce a contribuit cu +0,9% la evoluția economică. Investițiile, prin formarea brută de capital fix, au crescut cu +2,0% și au adăugat +0,5% la PIB.

Exportul net a avut un efect negativ, de -1,4%, ca urmare a creșterii mai rapide a importurilor (+5,6%) comparativ cu exporturile (+2,8%).

În plus, impozitele nete pe produs au contribuit pozitiv, cu +0,5%, fiind stimulate de o creștere de +5,0% a volumului acestora.