Câte dosare s-au depus, la numai o zi de la redeschiderea Programului Rabla 2025. AFM publică în timp real numărul dosarelor depuse

Luiza Dobrescu
16 dec. 2025, 12:35, Actualitate
Programul Rabla 2025 începe de joi, 6 noiembrie 2025 / foto: Mediafax

Administrația Fondului pentru Mediu a anunţat cu o zi înainte redeschiderea unei noi sesiuni a Programului Rabla Auto 2025. Programul este valabil până la finalul lunii decembrie 2025, ora 23.59 sau până la epuizarea fondurilor disponibile puse la dispoziție. Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie anterior, vor avea posibilitatea de a se înscrie în Programul Rabla Auto 2025, anunţă Agenţia Fondului pentru Mediu. 

Cererea de finanțare rămâne activă și este disponibilă în aplicația informatică, în cazul acelora care nu au prins loc în această sesiune, iar condiţia este ca, în momentul în care este depusă cererea, documentele încărcate să fie valabile.

Bugetul disponibil pentru noile înscrieri provine din dosarele respinse, precum și din sumele rezervate pentru care nu au fost parcurși toți pașii procedurali prevăzuți în ghidul de finanțare.

Astfel, 13. 742. 000 lei sunt puşi la dispoziţia acelora care vor să-şi achiziționeze autovehicule noi cu motorizare termică şi 11. 646. 000 lei, pentru achiziția de autovehicule electrice noi.

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoanele fizice este de 18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plugin hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid şi 10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

La finalizarea procesului de înscriere în program a solicitantului, persoană fizică, aplicaţia generează automat un număr de înregistrare şi rezervă valoarea ecotichetelor solicitate, în limita bugetului disponibil.

În termen de 10 zile de la obţinerea numărului de înregistrare, solicitantul completează seria de şasiu a autovehiculului uzat şi încarcă în aplicaţie documentele prevăzute în ghidul de finanțare.

De asemenea, în termen de maximum 10 zile de la obţinerea numărului de înregistrare, solicitanţii sunt obligaţi să selecteze un producător validat, prin intermediul aplicaţiei.

Ce trebuie să ştie aceia care vor să îşi cumpere o maşină prin Rabla 2025

Informații detaliate privind înscrierea în program și documentele necesare sunt disponibile pe site-ul oficial al instituției – https://www.afm.ro/rabla_auto_pf_ghid_finantare.php.

Potrivit datelor publicate în timp real pe site-ul AFM, s-au depus deja 5.722 de dosare, cu o valoare de 63. 354. 000 de lei, dintr-un plafon maxim de 75 de milioane de lei, pentru aceia care doresc să-şi cumpere o maşină electrică.

În ceea ce-i priveşte pe aceia care vor un autoturism cu motor termic, au fost depuse 12.922 de dosare, cu o valoare de 111. 258. 000 dintr-un total de alocare financiară de 125. 000. 000 de lei.

Reprezentanţii Ministerului Mediului estimează faptul că banii vor fi suficienţi şi că nu se va depăşi plafonul alocat, având în vedere că solicitările continuă, dar într-un ritm scăzut. Mai ales dacă se are în vedere şi faptul că există posibilitatea ca nu toate dosarele depuse să fie şi eligibile.

