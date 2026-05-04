Grecia interzice șezlongurile și umbrelele de soare pe plaje. „Mișcarea prosoapelor” impune reglementări dure

Grecia interzice șezlongurile și umbrelele de soare pe plaje. Amenzile pot ajunge chiar și la 220.000 euro, după cum a aflat pe propria piele patronul unei firme care opera fără licență pe plaja Thymari din Anavyssos.

Grecia interzice șezlongurile și umbrelele de soare pe plaje

Reguli dure în Grecia, unde autoritățile interzic șezlongurile și umbrelele de soare pe plaje, scrie Le Figaro.

1 Mai este data la care grecii au anunțat că extind lista zonelor „interzise șezlongurilor”.

În 13 locații noi, închirierea de umbrele de soare este acum interzisă, la fel ca și barurile și rulotele cu mâncare.

Nici ambarcațiunile de agrement nu mai au voie în zonă, iar adunările de mai mult de 10 persoane cu muzică sunt, totodată, interzise.

Scopul, conservarea plajelor

Grecia dorește conservarea plajelor cu o valoare estetică, geomorfologică și ecologică însemnată.

Măsurile au fost dictate de numărul uriaș de turiști care vin în Grecia: 38 milioane de vizitatori în 2025, un record pentru al 3-lea an la rând, într-o țară cu doar…10 milioane de locuitori!

Câte plaje sunt vizate de noile măsuri

În total, 251 de plaje sunt acum supuse acestor măsuri.

Plajele nou incluse sunt situate pe insule turistice populare, precum Corfu, Koufonisia, Creta și Lefkada, dar și în Parcul Național Lagunele Missolonghi-Etolikó.

Alte zone sunt cele din jurul Chaniei, principalul oraș din vestul Cretei.

Totul a început în vara lui 2023, pe insula Paros. Locuitorii au lansat așa-numita „mișcare a prosoapelor”.

Astfel, ei au protestat împotriva barurilor și restaurantelor care ocupau ilegal plaja.

„Mișcarea prosoapelor” a adus reglementări naționale dure. Din martie 2024, autoritățile grecești au impus ca 70% din zonele de plajă să rămână libere de șezlonguri.

Pragul a fost ridicat la 85% în zonele Natura 2000.

Amenzile pentru încălcări (ocupare ilegală, depășirea zonelor delimitate etc) pot ajunge chiar și la 220.000 euro.

În 2024, Grecia a amendat cu suma uriașă o firmă care opera fără licență pe plaja Thymari din Anavyssos.

Sancțiunea face parte dintr-o inițiativă mai amplă, bazată pe tehnologie, care utilizează drone și aplicația „MyCoast”.

Autorul recomandă: