Restricții pentru femei, în noul sezon estival din Grecia. Nerespectarea regulilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 3.000 de euro

Turiștii care vizitează anul acesta Grecia, în special femeile, trebuie să respecte mai multe reguli stricte pentru sezonul estival, recent introduse. Astfel, riscă amenzi considerabile, de până la 3.000 mii de euro.

Printre cele mai neobișnuite interdicții se numără purtarea pantofilor cu toc ascuțit în situri arheologice, inclusiv la Acropole, măsura având rolul de a proteja marmura veche de peste 2.000 de ani, care este deja afectată de numărul mare de vizitatori.

Persoanele care ignoră regula pot fi opriți la intrare sau chiar sancționați, amenzile putând ajunge până la 900 de euro. Totodată, atingerea exponatelor în muzee și situri istorice este strict interzisă, potrivit publicației Blic.rs.

Reguli dure și pentru șoferi

Dar reguli mai dure se aplică și în trafic. Astfel, fumatul într-un autoturism în care se află un copil sub 12 ani este sancționat cu amendă, care poate ajunge la 1.500 de euro pentru mașinile personale și până la 3.000 de euro pentru cele de serviciu sau închiriate. Mai mult, permisul de conducere este suspendat automat pentru 30 de zile.

Poliția Rutieră a intensificat deja controalele în zonele turistice, vizând în special consumul de alcool la volan, depășirea vitezei și parcările ilegale. De asemenea, o mașină parcată neregulamentar poate aduce o amendă între 40 și 80 de euro, dar și sancțiuni suplimentare, precum reținerea plăcuțelor de înmatriculare, a permisului auto sau a certificatului de înmatriculare.

Lista sancțiunilor rutiere:

Trecerea pe roșu sau depășirea pe linie continuă: 700 de euro;

Nepurtarea centurii de siguranță: 350 de euro;

Folosirea telefonului mobil la volan: 100 de euro;

Depășirea vitezei (cu până la 20 km/h): 100 de euro;

Conducerea sub influența alcoolului: între 78 și 1.200 de euro.

Autorul mai recomandă:

