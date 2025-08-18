Prima pagină » Economie » România, un pas mai aproape spre recesiune. Ce se va întâmpla cu PREȚUL locuințelor? Analiștii prevăd o inflație ridicată și deprecierea leului

Denis Andrei
18 aug. 2025, 11:03, Economie
Foto: Profimedia images

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a crescut în iulie cu 5,0 puncte, până la 34,9 puncte, după scăderea puternică din luna iunie. Componenta de anticipații a urcat cu 8,6 puncte, la 33,6, în timp ce componenta de condiții curente a scăzut cu 2,2 puncte, până la 37,5, semnalând înrăutățirea situației actuale, care ar puta aduce schimbări importante și în prețul actual al locuințelor.

Rata anticipată a inflației pentru următoarele 12 luni a urcat la 6,46%, comparativ cu 5,66% cât era în momentul sondajului. Peste 56% dintre participanți estimează o creștere a inflației în următorul an.

În ceea ce privește cursul EUR/RON, 94% dintre analiști prevăd deprecierea leului în următoarele 12 luni. Valoarea medie anticipată a cursului este de 5,1015 lei pentru un euro pe șase luni și 5,1716 lei pe 12 luni.

Ce urmează pentru piața imobiliară

Referitor la piața imobiliară, 69% dintre participanți estimează că prețurile locuințelor vor rămâne stabile în următoarele 12 luni, iar 31% anticipează scăderi. În prezent, 69% consideră că prețurile sunt supraevaluate.

Deficitul bugetar pentru 2025 este prognozat la 7,6% din PIB, iar datoria publică ar putea crește până la 59% din PIB în următoarele 12 luni. Creșterea economică estimată pentru 2025 se situează la 0,8%, iar unii participanți anticipează chiar posibilitatea intrării României în recesiune.

În privința ratingului de țară, toți participanții anticipează menținerea României în categoria recomandată investițiilor („investment grade”), confirmată ulterior și de agenția Fitch.

România, în pragul recesiunii economice

Adrian Codirlaşu, președintele Asociației CFA România, a explicat: „În condițiile confirmării rating-ului și stabilirii pachetului fiscal, componenta de anticipații s-a majorat. Însă, starea economiei continuă să se înrăutățească, iar componenta de condiții curente indică condiții de recesiune”, potrivit Știrileprov.

Sondajul CFA România, realizat lunar de peste 14 ani, reflectă opiniile analiștilor financiari și ale candidaților pentru nivelurile II și III ale examenului CFA privind evoluția economiei românești pe un orizont de 12 luni.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică se calculează pe baza condițiilor curente și a anticipațiilor privind mediul de afaceri, piața muncii și averea personală.

