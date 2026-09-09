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Subvenția la motorină, accesibilă și pentru micii fermieri. Proiectul de lege a fost depus în Parlament

Subvenția la motorină, accesibilă și pentru micii fermieri. Proiectul de lege a fost depus în Parlament
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Subvenția pentru motorina folosită în agricultură ar putea fi accesibilă și fermierilor care își desfășoară activitatea ca persoane fizice. Un proiect de lege depus la Senat propune modificarea Codului fiscal și transformarea sprijinului pentru motorina agricolă într-o facilitate permanentă. Inițiativa legislativă prevede aplicarea unui nivel redus al accizei pentru motorina destinată lucrărilor agricole. Sprijinul ar urma să fie acordat fermierilor activi înscriși în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, fără ca beneficiarii să fie limitați la cei organizați ca persoane juridice.

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În prezent, sprijinul pentru motorina utilizată în agricultură este acordat în baza unei scheme stabilite prin hotărâre de Guvern și are o perioadă de aplicare limitată.

Motorina fermierilor, urmărită printr-un sistem electronic

Proiectul propune și introducerea unui sistem electronic prin care să fie urmărite cantitățile de motorină disponibile pentru fiecare fermier. APIA ar urma să administreze un registru național în care să fie evidențiate cantitatea anuală eligibilă, cantitatea cumpărată și volumul rămas disponibil.

La achiziționarea motorinei, operatorii autorizați ar verifica în registru cantitatea pe care fermierul o mai poate cumpăra cu facilitate fiscală. După efectuarea tranzacției, cantitatea achiziționată ar fi scăzută automat din soldul beneficiarului.

Fermierii ar putea avea acces permanent la informațiile din registru, astfel încât să poată verifica atât cantitatea aprobată, cât și volumul deja utilizat și cantitatea rămasă.

Motorina cu acciză redusă va fi marcată fiscal

O altă prevedere se referă la motorina comercializată cu acciză redusă. Aceasta ar urma să fie marcată fiscal, pentru a se putea urmări carburantul și a preveni folosirea sa în alte scopuri decât cele agricole. Proiectul stabilește și limitele de carburant pentru care fermierii ar putea beneficia de facilitate, în funcție de tipul activității agricole desfășurate.

Propunerea legislativă nu produce însă efecte imediat. Pentru a deveni lege, aceasta trebuie să parcurgă etapele parlamentare, să fie adoptată de Parlament, promulgată și publicată în Monitorul Oficial.

Dacă proiectul va fi aprobat, sistemul ar urma să permită accesul la facilitatea fiscală pentru motorina agricolă unei categorii mai largi de producători, inclusiv micilor fermieri care lucrează ca persoane fizice.

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