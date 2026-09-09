Până pe 9 octombrie, aleşii trebuie să finalizeze textul legii care ar reduce numărul parlamentarilor la 300

Legea care vizează reducerea numărului de parlamentari la 300, bazată pe Referendumul din 2009, este foarte aproape să ajungă în plenul Camerei Deputaţilor şi să fie şi votată.

În Biroul Permanent de miercuri, grupurile parlamentare ale PSD, PNL, AUR şi USR au ajuns la un consens şi anume acela ca fiecare formaţiune să delege câte trei reprezentanţi pentru grupul comun de lucru care ar urma să pună la punct textul acestei legi, cu toate amendamentele incluse.

Termenul stabilit pentru ducerea la îndeplinire este de 30 zile, iar acesta s-ar împlini în data de 9 octombrie 2026.

Cei de la AUR au propus ca din acest grup de lucru să facă parte liderii de grupuri parlamentare, însă nu s-a mai ajuns şi la un vot decisiv în acest sens.

„Dacă vor face parte şi liderii de grup, din această comisie, legea are toate şansele să treacă pentru că demonstrează că este una serioasă. Însă, trebuie rezolvată problema cu minorităţile care acuză că ele vor rămâne fără numărul de mandate. Un parlamentar, de la oricare partid din România, are nevoie de 25.000 de voturi ca să ajungă deputat, în timp ce unul care aparţine minorităţilor poate câştiga funcţia şi doar cu 200 de voturi sau chiar mai puţin”, spune deputatul AUR, Bogdan Velcescu, membru ]n Biroul Permanent.

Potrivit legislaţiei actuale, mandatul unui reprezentant al unei comunităţi minoritare nu este condiţionat de numărul de voturi obţinute în cadrul tururilor de scrutin.