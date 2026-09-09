⁠Cel puțin 14 ⁠persoane au ⁠murit miercuri într-o explozie la un depozit provizoriu de arme și ⁠resturi de război din apropierea orașului Sarmada, situat în provincia Idlib din Siria, potrivit televiziunii de stat. Explozia a rănit, de asemenea, 11 persoane.

Fumul gros provenit de la incendiul rezultat s-a ridicat de la fața locului timp de ore întregi.

Sondaj Gândul După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Exploziile secundare au făcut imposibilă intervenția echipajelor de urgență

Ministerul Apărării din Siria a declarat că printre răniți se numără și unii dintre membrii personalului său, potrivit agenției de știri Reuters.

Anterior, agenția de știri de stat a relatat că echipele de urgență au fost trimise imediat după explozia din satul Burj al-Nimra, în zona rurală din nordul provinciei Idlib.

Cu toate acestea, exploziile secundare au împiedicat echipele de pompieri să stingă incendiile.

Echipele de urgență caută supraviețuitori prinși sub dărâmături. Un fotograf al agenției de știri Associated Press a raportat că a văzut cadavre recuperate la fața locului.

Ce a provocat această explozie la depozitul de arme din Idlib

Autoritățile nu au clarificat cauza exploziei, dar incidente de acest gen sunt frecvente în Siria, care abia a ieșit dintr-un război ce a durat mai bine de 10 ani.

Depozitul distrus a fost folosit pentru a depozita arme și muniții din timpul revoltei și războiului civil sirian, care a durat între 2011 și 2024, potrivit Ministerului Apărării, citat de agenția de știri de stat SANA.

Anterior, pe 1 septembrie, un vehicul care transporta muniții a explodat în Binnish, tot în provincia Idlib, ucigând cinci persoane și rănind alte câteva, potrivit presei de stat siriene.