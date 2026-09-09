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Administrația Prezidențială anunță că România nu trimite militari în Ucraina și acuză răspândirea de informații false

Administrația Prezidențială anunță că România nu trimite militari în Ucraina și acuză răspândirea de informații false
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Administrația Prezidențială anunță că România nu trimite militari pentru a participa la luptele din Ucraina și acuză răspândirea unor informații false în mediul online. Autoritățile precizează că solicitarea transmisă Parlamentului vizează participarea unui număr limitat de militari români la o structură de comandă și coordonare, care își desfășoară activitatea pe teritoriul unor state aliate.

Potrivit informațiilor oficiale, președintele României a solicitat aprobarea Parlamentului pentru participarea a cel mult 20 de militari la Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei, cu sediul lângă Paris, și la structurile de comandă și control subordonate acestuia.

Militarii români care ar participa la această structură ar avea roluri de stat major, fiind implicați în activități de planificare, comandă și control. Nu este vorba despre trimiterea unor unități combatante și nici despre participarea militarilor români la operațiuni de luptă pe teritoriul Ucrainei.

Unde ar putea fi trimiși, de fapt, militarii români

Structura multinațională are un caracter rotațional, iar activitatea sa se desfășoară în Franța și Marea Britanie, departe de linia frontului. Participarea României este astfel una de coordonare în cadrul mecanismelor internaționale de sprijin pentru Ucraina.

Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei a fost activat în anul 2025, în contextul demersurilor internaționale privind pregătirea unor mecanisme de securitate și garanții pentru Ucraina în eventualitatea încheierii unui acord de încetare a focului.

România participă la Coaliția de voință pentru Ucraina, alături de alte state, în cadrul eforturilor diplomatice și de securitate menite să contribuie la stabilitatea regiunii Mării Negre.

În acest context, autoritățile atrag atenția că informațiile potrivit cărora România ar urma să trimită militari pe frontul din Ucraina reprezintă o interpretare falsă a deciziei administrative privind participarea la structura multinațională.

Prin urmare, cei cel mult 20 de militari români vizați de solicitarea transmisă Parlamentului ar urma să îndeplinească atribuții de planificare și coordonare, nu misiuni de luptă pe teritoriul Ucrainei.

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