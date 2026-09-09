Român de 33 de ani, îngropat de viu pe un șantier din Anglia. Ce sancțiuni a dat justiția britanică la șase ani de la tragedie

După ce un român a murit îngropat de viu pe un șantier din Banstead, în comitatul Surrey (Marea Britanie), două companii britanice au fost amendate cu peste un milion de lire sterline, iar un manager a primit o pedeapsă cu închisoarea, suspendată. Decizia istanței a a venit la șase ani de la tragedie, transmite The Independent.

Gheorghita Arsene, cunoscut de apropiați drept Geo, a murit pe 24 iunie 2020, la vârsta de 33 de ani, în timp ce lucra pe un șantier de pe Park Road, în Banstead, Surrey. Bărbatul efectua lucrări într-o excavație adâncă de aproximativ trei metri când pereții șanțului s-au prăbușit brusc peste el.

Cazul a ajuns în fața instanței, iar după un proces de trei luni desfășurat la Old Bailey, companiile Appledorn Developments Limited și T Vaughan Limited (TVL) au fost găsite vinovate de încălcarea legislației britanice privind sănătatea și securitatea la locul de muncă,

Românul lucra într-un șanț fără sisteme de susținere

În ziua tragediei, Gheorghita Arsene înlocuia o conductă deteriorată într-o excavație realizată cu ajutorul unui excavator de trei tone. Românul curăța pământul cu o lopată și un târnăcop când pereții șanțului au cedat. Șoferul excavatorului a strigat pentru a-l avertiza, însă bărbatul a apucat să facă doar doi pași înainte de a fi acoperit de pământ.

Un coleg a fugit după ajutor, în timp ce ceilalți muncitori au încercat să-i elibereze fața și corpul. Echipajele de urgență au ajuns la fața locului, însă salvatorii s-au confruntat cu o problemă teribilă: cantitatea mare de pământ care îl acoperea pe muncitor făcea imposibilă resuscitarea corespunzătoare.

Pentru că era prins în șanț, nu i se puteau efectua compresii toracice. Gheorghita Arsene a fost declarat mort la ora 14.44, la aproximativ o oră după surpare.

Ulterior, inspectorii au descoperit că șanțul nu avea instalat niciun sistem de susținere, iar pământul excavat fusese depozitat chiar lângă marginea acestuia, ceea ce a crescut riscul de prăbușire.

Autoritatea britanică pentru sănătate și securitate la locul de muncă, HSE, a concluzionat că nu fuseseră luate măsurile elementare necesare pentru protejarea muncitorilor.

Românul și-a sunat mama, chiar în ziua tragediei

În ziua în care a murit, Gheorghita Arsene își sunase mama, pe Lenuța Arsene, și îi spusese că se află într-un șanț adânc și că se teme că acesta s-ar putea surpa.

Femeia era îngrijorată, însă fiul ei a încercat să o liniștească. I-a spus că „nu se va întâmpla nimic” și că lucrarea urma să se termine în curând.

Mama românului a urmărit pronunțarea sentinței prin videoconferință, din România.

Relația dintre mamă și fiu era una extrem de apropiată. În trecut, Lenuța Arsene îi donase un rinichi fiului său, după ce acesta suferise de insuficiență renală.

Amenzi de aproape 1,4 milioane de euro

Judecătoarea a aplicat celor două companii implicate în lucrările de pe șantier amenzi de 500.000 și, respectiv, 650.000 de lire sterline, după ce instanța a constatat deficiențe grave în ceea ce privește respectarea normelor de siguranță.

În cazul uneia dintre firme, judecătoarea a invocat „reduceri de costuri în detrimentul siguranței”. Compania se afla deja în lichidare și nu a fost reprezentată în instanță.

Cea de-a doua firmă a primit, pe lângă amenda de 650.000 de lire sterline, și obligația de a achita 40.000 de lire sterline reprezentând cheltuieli de judecată. Instanța a constatat că firma avea sisteme de siguranță, însă acestea nu au fost aplicate în mod corespunzător. Compania a primit un termen de șase ani pentru plata amenzii.

În total, sancțiunile financiare aplicate celor două firme se ridică la 1,19 milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 1,4 milioane de euro.

Un manager britanic, condamnat la închisoare cu suspendare

Și un manager în vârstă de 42 de ani, care se afla pe șantier în ziua tragediei, a fost condamnat după ce a recunoscut că nu și-a îndeplinit obligațiile în materie de sănătate și securitate la locul de muncă.

Bărbatul a primit o pedeapsă de 10 luni de închisoare, suspendată pentru 18 luni, precum și obligația de a efectua 150 de ore de muncă neremunerată.

FOTO: Envato