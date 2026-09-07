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Nuclearelectrica face angajări la Centrala de la Cernavodă. Care sunt cerințele pentru candidați și când expiră anunțul

Nuclearelectrica face angajări la Centrala de la Cernavodă. Care sunt cerințele pentru candidați și când expiră anunțul
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Nuclearelectrica recrutează personal pentru Cernavodă, anume 36 de poziţii de inginer, cele mai multe la Departamentele Sisteme de Proces, Proiectare şi Suport Tehnic şi Dezvoltare-Investiţii. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este astăzi, 7 septembrie, iar la 14 septembrie urmează să se desfășoare proba scrisă, care este eliminatorie. Interviul profesional va fi la 16 septembrie 2026, potrivit unui anunţ al companiei. Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă a fost oprită complet la 13 august, după ce nivelul Dunării a ajuns la un minim istoric. Pe de altă parte, Cosmin Ghiţă a anunţat recent că renunţă la mandatul de Director General al Nuclearelectrica, Mihai Laurenţiu Gioară urmând să ocupe funcția de Director General provizoriu. Centrala de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din producţia totală de energie electrică din România.

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„Societatea Naţională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavodă, recrutează personal în vederea ocupării posturilor vacante”, se arată într-un anunţ al companiei publicat pe site. Potrivit acestuia, candidaţii trebuie să aibă minimum 8 ani experienţă pentru o pozitie de inginer Operare CNE, dar există şi poziţii unde nu este necesară experienţă, cum este postul de Inginer în Pregătire.

Lista joburilor vacante include poziţii de inginer la următoarele departamente

  • Departamentul Întreţinere şi Reparaţii – 2 posturi;
  • Secţia Exploatare şi Întreţinere Auxiliare – 2 posturi;
  • Grup Retehnologizare MID-SMC – 3 posturi;
  • Departamentul Sisteme de Proces – 10 posturi;
  • Departamentul Proiectare şi Suport Tehnic – 5 posturi;
  • Departamentul Inginerie de Componente – 3 posturi;
  • Departamentul Securitate Nucleară, Autorizari şi Imbunatăţire Performante – 3 posturi;
  • Departamentul Pregătire şi Autorizare Personal– 2 posturi;
  • Departamentul Instalaţie Detritiere – 1 post;
  • Departamentul Dezvoltare-Investiţii – 5 posturi;
  • Serviciul Protecţie Fizică şi Informaţii Clasificate – 2 posturi;

Cerinţe pentru candidaţi

Nuclearelectrica mai precizează în anunț că pentru postul de Inginer în Pregătire nu se cere experienţă, însă este nevoie de minimum 2 ani de activitate specifică studiilor absolvite sau inginer în pregătire (cu pregatirea terminată), pentru postul de Inginer Operare CNE în Pregătire, de minim 4 ani, în activităţi specifice centralelor nuclearoelectrice sau încadrare actuală pe poziţia de Inginer Operare CNE în Pregătire cu pregătirea terminată, pentru postul de Inginer Operare CNE şi de minim 8 ani pe o pozitie de Inginer Operare CNE sau încadrare actuală pe o pozitie de Inginer Operare CNE Principal în activitati specifice CNE Cernavodă, pentru postul de Inginer Operare CNE Principal.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este  7 septembrie iar probele de concurs se derulează la sediul CNE Cernavodă de la Cernavodă. Proba scrisă, eliminatorie, se va organiza la 14 Septembrie 2026, iar ora va fi comunicată ulterior. Interviul profesional înregistrat va fi organizat la 16 Septembrie 2026.

„În urma susţinerii probei Interviu profesional, vor fi declaraţi admis candidaţii care au obţinut cel mai mare punctaj, dar nu mai puţin de 70% din punctajul total al probei de interviu profesional, în limita locurilor ofertate. La finalizarea procesului de selecţie şi recrutare, candidaţilor care au parcurs toate etapele din concurs li se vor comunica prin e-mail, la adresa menţionată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obtinut (Admis/ Respins)”, se arată în anunţ.

Numărul de posturi ar putea fi suplimentat

Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oraş Cernavodă, prin poştă sau prin e-mail, documentele ataşate trebuie să fie în format pdf, se mai precizează în anunț.

„Vă informăm că numărul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirării anunţului de recrutare şi până la data angajării candidaţilor admişi pe posturile iniţial ofertate, dacă în acest interval se vacantează posturi cu cerinţe identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face în ordine descrescătoare a rezultatelor obţinute”, se mai arată în document.

Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă a fost oprită complet în 13 august, după ce nivelul Dunării a ajuns la un minim istoric. Cosmin Ghiţă a anunţat recent că renunţă la mandatul de Director General al Nuclearelectrica, Mihai Laurenţiu Gioară urmând să ocupe functia de Director General provizoriu al Nuclearelectrica pentru maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din producţia totală de energie electrică din România.

Compania de stat a obţinut un profit net de 1.183.970 mii lei, în primele şase luni din acest an, cu 36,6% mai mare faţă de perioada similară a anului trecut.

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