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Sondaj devastator. 68% dintre cetățenii europeni consideră că UE este într-o „deteriorare generală” sub mandatul Ursulei von der Leyen. Noile date, prezentate de unul dintre cele mai influente think tankuri din Europa

Flavius Niculescu
Sondaj devastator. 68% dintre cetățenii europeni consideră că UE este într-o „deteriorare generală
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Un nou studiu realizat de reprezentanții European Council on Foreign Relations (ECFR) – unul dintre cele mai influente think tank-uri pan-europene – prezintă date alarmante despre percepția cetățenilor europeni față de viitorul Uniunii Europene. Conform datelor publicate, nu mai puțin de 68% dintre respondenți consideră, în ciuda discursurilor optimiste ale liderilor de la Bruxelles, că întregul bloc comunitar se află într-o stare de „degradare generală”. Mai mult decât atât, 56% sunt de părere că viitorul UE este direct amenințat și doar 12% mai „cumpără” narativa optimistă de la nivelul conducerii europene.

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Aproape 8 din 10 cetățeni consideră că Europa se confruntă cu provocări cărora nu le poate face față

Cercetarea alarmantă publicată de ECFR arată că cetățenii europeni nu sunt deloc optimiști cu privire la viitorul blocului comunitar. 74% dintre respondenții studiului afirmă că, din perspectiva lor, Europa se chinuie să răspundă provocărilor cu care se confruntă. 56% dintre aceștia resimt chiar o „stare de pericol”.

În ciuda discursurilor optimiste venite de la Bruxelles, cetățenii europeni se declară mai degrabă îngrijorați de viitorul lor și al Uniunii Europene. Aproape 7 din 10 respondenți ai studiului sunt de părere că este vorba chiar de o „degradare generală” la nivelul întregului bloc comunitar.

Doar 12% mai spun că au încredere în declarațiile optimiste făcute de liderii europeni. Și asta în contextul în care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se pregătește de susținerea discursului anual cu privire la starea Uniunii. Evenimentul va avea loc miercuri, 16 septembrie, în fața Parlamentului din Strasbourg.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen

Cetățenii europeni, din ce în ce mai divizați / Patru grupuri de opinie apar în toate țările Uniunii Europene / „Negativiștii”, cei mai numeroși

Pentru a prezenta o imagine cât mai clară a percepțiilor actuale la nivelul statelor membre UE, cercetătorii de la ECFR și-au clasificat respondenții în patru categorii, după cum urmează:

  • „Optimiștii” (19%) – Cetățeni încrezători în proiectul european, care văd un viitor prosper și integrat al Uniunii Europene
  • „Negativiștii” (39%) – Cetățeni receptivi la discursurile decliniste, care consideră că Europa se află pe o panta descendentă și că instituțiile nu mai au capacitatea de a face față crizelor
  • „Indecișii” (31%) – Cetățeni care cred în „ideea” de Europă, dar sunt sceptici cu privire la capacitatea actuală de acțiune a liderilor și așteaptă dovezi concrete de rezultate
  • „Deconectații” (12%) – Cetățeni indiferenți sau îndepărtați de dezbaterea europeană, care nu simt impactul UE în viața lor de zi cu zi

Studiul ECFR a fost realizat în cele mai prospere țări din Uniunea Europeană / Aproape 6.000 de interviuri aprofundate

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 5.834 de participanți, din șase țări europene. Este vorba, în ordine alfabetică, de Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Polonia, respectiv Țările de Jos.

Datele au fost colectate în perioada mai-iunie 2026, prin interviuri aprofundate, bazate pe un ghid de discuție de aproximativ 15 minute. Rezultatele complete ale studiului realizat de cercetătorii de la ECFR sunt disponibile AICI.

ECFR este o sursă credibilă la nivelul conducerii Uniunii Europene, întrucât mai multe documente oficiale ale Comisiei Europene, analizate în Parlamentul European, citează explicit analize realizate de cercetătorii acestui institut.

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