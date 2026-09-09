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Jaf de un milion de euro la Paris: doi bărbați s-au cățărat pe fațada hotelului Plaza Athénée și au spart un apartament. Cu ce obiecte de valoare au reușit să fugă

Melania Agiu
Jaf de un milion de euro la Paris: doi bărbați s-au cățărat pe fațada hotelului Plaza Athénée și au spart un apartament. Cu ce obiecte de valoare au reușit să fugă
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Un jaf spectaculos a avut loc în noaptea de marți spre miercuri la celebrul hotel de lux Plaza Athénée din Paris. Doi bărbați au reușit să escaladeze fațada clădirii până la etajul al șaptelea, unde au spart apartamentul unui om de afaceri și au fugit cu bijuterii și un ceas de lux, transmite Le Figaro.

Printre obiectele furate se numără, în special, un ceas Richard Mille, a cărui valoare ar putea ajunge la 636.000 de euro.

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În condiții care rămân neclare în acest moment, cei doi au reușit să urce fără să fie observați până la etajul 7 al hotelului de lux parizian, situat pe bulevardul Montaigne, înainte de a pătrunde în camera ocupată de un antreprenor din Republica Mali. Faptele au avut loc între orele 1:00 și 2:00 dimineața.

Prejudiciul total este estimat la aproape un milion de euro. Parchetul din Paris a deschis o anchetă, iar investigațiile au fost încredințate Brigăzii de combatere a criminalității organizate (BRB).

Modul de operare al celor doi suspecți amintește de cel al lui Mohamed S., un parizian în vârstă de 34 de ani, condamnat deja de aproximativ treizeci de ori și poreclit „Le Chat” de către anchetatori datorită agilității sale excepționale de a se cățăra pe acoperișuri, fațade și jgheaburi pentru a pătrunde în apartamente de lux.

Acesta din urmă fusese reținut pe 21 aprilie de către BRB, înainte de a fi pus sub acuzare și încarcerat pe 24 aprilie împreună cu trei presupuși complici, fiind bănuit că ar fi orchestrat o serie de spargeri comise între iulie 2025 și ianuarie 2026 în cartierele elegante ale capitalei franceze, prejudiciul total fiind estimat la aproape 10 milioane de euro.

Sursă foto: Instagram/ Hôtel Plaza Athénée

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