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Pilonul II de pensie a atins fonduri de 246,8 miliarde de lei. Unde sunt investiți banii din fondurile private

Pilonul II de pensie a atins fonduri de 246,8 miliarde de lei. Unde sunt investiți banii din fondurile private
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Pilonul II de pensii a ajuns la active de 246,8 miliarde de lei la sfârșitul lunii iulie 2026. Sistemul avea înregistrați peste 8,5 milioane de participanți. Cei mai mulți bani erau investiți în titluri de stat și acțiuni. Datele publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) arată amploarea atinsă de sistemul pensiilor private obligatorii din România.

La data de 31 iulie 2026, activele fondurilor de Pilon II ajungeau la 246,8 miliarde de lei, cu 39% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Suma reprezintă totalul activelor administrate în numele participanților, nu banii disponibili individual sau totalul contribuțiilor virate. Valoarea este influențată atât de contribuții, cât și de rezultatele investițiilor fondurilor, arată Mediafax.

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Pilonul II de pensie a atins fonduri de 246,8 miliarde de lei. Unde sunt investiți banii din fondurile private

Pilonul II de pensie a atins fonduri de 246,8 miliarde de lei. Unde sunt investiți banii din fondurile private. Foto: Shutterstock

Unde sunt investiți banii din fondurile private

La sfârșitul lunii iulie, Pilonul II avea 8.553.656 de participanți, repartizați între cele șapte fonduri active.

  • NN avea cei mai mulți participanți – 2.147.342;
  • AZT Viitorul Tău – 1.726.321 de participanți;
  • Metropolitan Life – 1.181.653 de participanți;
  • Vital – 1.092.233 de participanți;
  • Aripi – 933.071 de participanți;
  • BCR – 843.360 de participanți;
  • BRD – 629.676 de participanți.

Titlurile de stat domină investițiile fondurilor de Pilon II. La sfârșitul lunii iulie, acestea însumau 152,09 miliarde de lei, adică 61,6% din active. Acțiunile reprezentau 75,51 miliarde de lei, respectiv 30,6%. Obligațiunile corporative aveau o pondere de 3,1%, iar fondurile de investiții aveau 2,9%. Cele patru categorii totalizau 242,45 miliarde de lei.

Aproximativ 95% din investițiile fondurilor de Pilon II erau plasate în active românești. Cele mai importante sunt titlurile de stat și acțiunile listate la Bursa de Valori București. Astfel, Pilonul II este și o sursă importantă de finanțare pentru stat și piața financiară din România.

În iulie 2026, fondurile de Pilon II au încasat contribuții de 2,01 miliarde de lei. Contribuția medie lunară a fost de 437 de lei. Această medie nu reprezintă suma economisită anual de fiecare participant, deoarece valoarea conturilor depinde atât de contribuții, cât și de rezultatele investițiilor.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ

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