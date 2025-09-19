Vodafone și Digi preiau TELEKOM România Mobile pentru 70.000.000 de euro. Tranzacția, gata în octombrie

Vodafone România și Digi au semnat documentele pentru preluarea Telekom România Mobile Communications. Vodafone plătește 30 milioane de euro pentru acțiunile operatorului, iar Digi 40 milioane de euro pentru active și serviciile prepaid.

Vodafone România și Digi au anunțat joi semnarea documentelor pentru achiziția Telekom România Mobile Communications (TKRM), o tranzacție evaluată la 70 de milioane de euro.

Vodafone va plăti 30 de milioane de euro și va prelua controlul asupra companiei, incluzând angajații, clienții postpaid, clienții business, rețeaua de magazine și infrastructura de rețea tehnică.

Digi, la rândul său, achită 40 de milioane de euro pentru o parte dintre active – licențe de spectru, turnuri de telecomunicații și serviciile de telefonie mobilă prepaid, scrie Profit.ro.

Finalizarea tranzacției, așteptată la începutul lunii viitoare

Finalizarea tranzacției este estimată pentru începutul lunii octombrie 2025. „Încheierea de astăzi a documentelor relevante ale tranzacției nu produce efecte cu privire la clienții, angajații și partenerii Vodafone România. După ce tranzacția se va finaliza, cele două companii vor demara procesul de integrare în etape”, a transmis Vodafone.

Digi a precizat, printr-un anunț la Bursa de Valori București, că a semnat contractul de transfer de activitate și bunuri cu Hellenic Telecommunications Organization (OTE), Vodafone România și TKRM, pentru suma de 40 de milioane de euro.

Consiliul Concurenței avizase deja vânzarea în iulie 2025. Potrivit estimărilor băncii de investiții Axia Ventures, tranzacția aduce OTE economii de peste 10 milioane de euro în fluxul de numerar în 2025 și între 20 și 30 de milioane de euro anual începând din 2026, precum și o scutire de impozit de peste 100 de milioane de euro.

Această tranzacție vine după precedentul din 2020, când Orange România a preluat pachetul majoritar de 54% din acțiunile Telekom Romania Communications (rețelele fixe), într-o tranzacție evaluată la 497 milioane de euro.

Prin noul acord, Vodafone își consolidează poziția pe piața telecom din România, în timp ce Digi își extinde portofoliul prin preluarea licențelor și a serviciilor prepaid.