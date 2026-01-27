Cine intră primul într-un restaurant, bărbatul sau femeia? Regula de bun-simț pe care puțini o cunosc

Regulile de bun-simț clarifică una dintre cele mai frecvente dileme sociale – cine intră primul într-un restaurant sau bar. Deși puțini mai respectă regulile de bun-simț într-un 2026 tot mai agitat, codul bunelor maniere oferă răspunsuri precise despre intrare, așezare la masă și comportamentul corect într-un local public, scrie Cancan.ro.

Atunci când merg la restaurant, cafenea sau în orice alt local public, atât femeile, cât și bărbații ar trebui să respecte câteva reguli de bază ale bunelor maniere. Una dintre cele mai discutate întrebări ține de momentul intrării în local: cine pășește primul, bărbatul sau femeia?

Conform codului bunelor maniere, acest aspect, astăzi adesea ignorat de noile generații, este un comportament clasic, asociat ideii de galanterie și respect.

AFLAȚI AICI CINE AR TREBUI DE FAPT SĂ INTRE PRIMUL ÎNTR-UN RESTAURANT