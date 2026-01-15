Studenții din Brașov, campioni europeni la Formula Student cu o mașină de curse construită de ei. Coordonatorul echipei explică, în exclusivitate pentru Gândul, cum a fost posibilă performanța

Viitorul sună bine. BlueStreamline, echipa de Formula Student a Universității Transilvania din Brașov, s-a clasat pe primul loc în Europa, în clasamentul celor mai bune echipe Formula Student pentru mașini pe combustie și hibride. Mai mult, în 2025 a urcat pe podium la toate competițiile internaționale, iar echipajul de monopost a concurat în premieră cu un vehicul electric proiectat de studenți. Echipa multidisciplinară din Brașov a reușit să se impună ca un model de bune practici în România pentru îmbinarea dintre sport, inginerie, business și educație. Astfel, tot mai mulți studenți doresc să se alăture formulei câștigătoare, rolul educațional fiind o altă confirmare a succesului proiectului.
Echipa Universității Transilvania a urcat spectaculos în clasamentul european, după ce anul trecut s-a clasat pe a 6-a poziție. Topul a fost realizat de Vincenzo Bevilacqua – Senior Expert Engine Analysis la Porsche Engineering, pe baza rezultatelor de la competițiile din 2025.
Anul 2025 a fost unul de excepție pentru BlueStreamline, și nu doar prin prisma rezultatelor, ci și prin performanța de a construi și o mașină electrică de curse. A fost pentru prima dată când echipa Universității Transilvania din Brașov a participat la competiții internaționale, cu un vehicul electric proiectat și construit în totalitate de studenți.
Echipa se pregătește deja intens pentru competițiile din 2026, astfel că a lansat vehiculul pe combustie care va concura pe circuitele internaționale, urmând ca în luna februarie să lanseze și noul vehicul electric.
Profesorul coordonator al echipei, Mihai Comșiț (foto jos), a explicat, în exclusivitate pentru Gândul, pașii care au dus la această performanță, un punct esențial în ecuație fiind consecvența, pasiunea, ambiția, dedicarea și dorința de reformare a echipei.
„Dacă suntem în topul plasamentului, suntem primii din Europa la nivelul de echipă de combustie în Formula Student. Și asta vine ca o consecință a rezultatelor pe care le-am avut în sezonul trecut, în 2025, unde am mers la 4 competiții internaționale în Formula Student. E a treia oară consecutivă de când câștigăm competiția asta. După aceea am mers în Formula Student România, unde am fost campioni. Apoi am mers în Formula Student Croația, unde am venit cu bronz și Formula Student Italia, unde am fost vicecampioni. Cumularea acestor rezultate ne-a dus în topul echipelor europene, pentru că acest clasament este făcut de un senior analyst de la Porsche Engineering, care este și ambasador al Formulei Student. Se ia în considerare performanța în cursele europene”, explică specialistul.
În viziunea profesorului de la Universitatea Transilvania, nu palmaresul sportiv este miza echipei sale, ci acesta este un efect direct al ștachetei țintite de studenți.
Podiumul nu este un atu, este o consecință, pentru că noi nu am fost campioni doar în 2025. E o continuitate. În 2022, când am reformat puțin echipa și ne-am stabilit niște obiective care să ne plaseze în top 10 european și mondial. În 2023 am fost de 3 ori campioni în Balcani, în Spania și în Portugalia. În Croația ne-am plăsat în primii 10, pe un loc 7. În 2024, am fost campioni în Spania, în Balcani și vicecampioni în Polonia. Anul 2025 a venit ca o consecință, a mai explicat Mihai Comșiț pentru Gândul.
Reușita este cu atât mai admirabilă cu cât echipa românească este redusă comparativ cu alte echipe redutabile ale Europei. Însă, această vulnerabilitate e compensată prin faptul că toți membrii echipei învață diferite roluri în cadrul acesteia.
Referitor la următorul jalon pe care îl vizează profesional, liderul echipei ne-a precizat că nu podiumul este obiectivul acesteia, ci aplicarea aceleiași rețete care garantează performanța. Astfel, viitorul jalon devine repetarea reușitei de la combustie cu primul vehicul electric conceput de BlueStreamline, care succede celor 16 monoposturi pe combustie cu care brașovenii scriu istorie.
”Dacă am aplicat o rețetă care funcționează, ăsta este și următorul obiectiv. În 2025, BlueStreamline a conceput și a creat al 16-lea monopost pe combustie și un monopost electric, care s-a clasat destul de bine anul trecut. Deși am avut niște probleme inerente unui mare început, a venit cu bronz din România și s-a clasat pe 23 în Spania monopost electric. Vrem să continuăm, să mergem pe ambele paliere, și combustie și electric. Sperăm să și reușim, că e un an mai dificil din punct de vedere material”.
O latură importantă a succesului vine și de la partenerii tradiționali, în primul rând Universitatea Transilvania, care oferă un sprijin necondiționat, dar și parteneri industriali. Deși, admite Mihai Comșiț, unii dintre ei au început să se confrunte cu dificultăți din cauza crizei economice.
Coordonatorul echipei mai subliniază că ștacheta a urcat și mai sus, după un fabulos an 2025 în care au reușit să urce 30 de poziții în clasamentul mondial, până pe locul 45.
”Poate asta înseamnă să mergem să urcăm în topul mondial mai mult pentru că am avut un avans considerabil și în topul mondial, unde sunt listate 60 de echipe din lume, din cele 1.000 și ceva care există. De anul trecut până anul ăsta am sărit în topul mondial de pe 75, pe 45, 30 de poziții după rezultatele de anul trecut și încă ne batem.
Oamenii care vin în proiect îi numim parteneri și într-adevăr ne sunt parteneri. Universitatea investește în acest proiect și mi se pare normal să facă asta atâta timp cât are studenți performanți și atragem din mediul industrial și mediul economic parteneri lângă noi care ne ajută cu materiale, cu expertiză, cu tooling prin care noi putem să realizăm anumite repere.
Finanțarea vine din fonduri ale universității pentru competiții și ceea ce dezvoltăm pe mașină, materiale sau procese tehnologice prin care noi realizăm prototipurile care sunt asigurate de parteneri. Sunt parteneri de lungă durată, ceea ce mă bucură, majoritatea partenerilor noștri au o continuitate în proiect. Acum au început să atragă parteneri noi, dar partener tradițional este o companie din Brașov, căreia i se adaăugă alte multinaționale și afaceri din România” , mai spune instructorul de elită din Brașov.
O altă latură interesantă a proiectului este că acest model interdisciplinar, care îmbină sportul, ingineria și marketingul. are o solidă latură educațională, atrăgând tot mai mulți studenți. În urma reușitelor, baza de selecție a devenit tot mai mare în 2025.
Sursa foto: Universitatea Transilvania
