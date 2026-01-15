Studenții din Brașov, campioni europeni la Formula Student cu o mașină de curse construită de ei. Coordonatorul echipei explică, în exclusivitate pentru Gândul, cum a fost posibilă performanța

Viitorul sună bine. BlueStreamline, echipa de Formula Student a Universității Transilvania din Brașov, s-a clasat pe primul loc în Europa, în clasamentul celor mai bune echipe Formula Student pentru mașini pe combustie și hibride. Mai mult, în 2025 a urcat pe podium la toate competițiile internaționale, iar echipajul de monopost a concurat în premieră cu un vehicul electric proiectat de studenți. Echipa multidisciplinară din Brașov a reușit să se impună ca un model de bune practici în România pentru îmbinarea dintre sport, inginerie, business și educație. Astfel, tot mai mulți studenți doresc să se alăture formulei câștigătoare, rolul educațional fiind o altă confirmare a succesului proiectului.

Lideri ai Europei în 2025 la categoria „vehicule pe combustie”

Echipa Universității Transilvania a urcat spectaculos în clasamentul european, după ce anul trecut s-a clasat pe a 6-a poziție. Topul a fost realizat de Vincenzo Bevilacqua – Senior Expert Engine Analysis la Porsche Engineering, pe baza rezultatelor de la competițiile din 2025.

După un an în care BlueStreamline a urcat pe podium la toate competițiile internaționale, finalul lui 2025 i-a consacrat drept lideri ai Europei.

În plus, a surclasat echipe abonate deja la primele locuri, precum MoRe Modena Racing Team (Universitatea din Modena și Regio Emilia) sau FSUPV Team (Universitatea Politehnică din Valencia).

În anul 2025, la Formula Student Spain, BlueStreamline s-a clasat pe primul loc (pentru al 3-lea an consecutiv) la categoria „vehicule pe combustie”, devenind campioni absoluți ai competiției.

În Italia, pe circuitul Autodromo Varano de Melegari, echipa Universității Transilvania din Brașov a urcat pe a doua poziție, iar la competiția din Croația au ocupat locul al treilea la categoria vehiculelor pe combustie. În campionatul național BlueStreamline este campioană absolută.

Prima participare internațională cu un vehicul electric proiectat și construit integral de studenții români

Anul 2025 a fost unul de excepție pentru BlueStreamline, și nu doar prin prisma rezultatelor, ci și prin performanța de a construi și o mașină electrică de curse. A fost pentru prima dată când echipa Universității Transilvania din Brașov a participat la competiții internaționale, cu un vehicul electric proiectat și construit în totalitate de studenți.

Echipa se pregătește deja intens pentru competițiile din 2026, astfel că a lansat vehiculul pe combustie care va concura pe circuitele internaționale, urmând ca în luna februarie să lanseze și noul vehicul electric.

Performanță acumulată prin 18 ani de continuitate, ambiție și dedicare

Profesorul coordonator al echipei, Mihai Comșiț (foto jos), a explicat, în exclusivitate pentru Gândul, pașii care au dus la această performanță, un punct esențial în ecuație fiind consecvența, pasiunea, ambiția, dedicarea și dorința de reformare a echipei.

„Dacă suntem în topul plasamentului, suntem primii din Europa la nivelul de echipă de combustie în Formula Student. Și asta vine ca o consecință a rezultatelor pe care le-am avut în sezonul trecut, în 2025, unde am mers la 4 competiții internaționale în Formula Student. E a treia oară consecutivă de când câștigăm competiția asta. După aceea am mers în Formula Student România, unde am fost campioni. Apoi am mers în Formula Student Croația, unde am venit cu bronz și Formula Student Italia, unde am fost vicecampioni. Cumularea acestor rezultate ne-a dus în topul echipelor europene, pentru că acest clasament este făcut de un senior analyst de la Porsche Engineering, care este și ambasador al Formulei Student. Se ia în considerare performanța în cursele europene”, explică specialistul.

În viziunea profesorului de la Universitatea Transilvania, nu palmaresul sportiv este miza echipei sale, ci acesta este un efect direct al ștachetei țintite de studenți.

Podiumul nu este un atu, este o consecință, pentru că noi nu am fost campioni doar în 2025. E o continuitate. În 2022, când am reformat puțin echipa și ne-am stabilit niște obiective care să ne plaseze în top 10 european și mondial. În 2023 am fost de 3 ori campioni în Balcani, în Spania și în Portugalia. În Croația ne-am plăsat în primii 10, pe un loc 7. În 2024, am fost campioni în Spania, în Balcani și vicecampioni în Polonia. Anul 2025 a venit ca o consecință, a mai explicat Mihai Comșiț pentru Gândul.

O echipă mică, dar cu ambiții mari: crearea de generații mai performante

Reușita este cu atât mai admirabilă cu cât echipa românească este redusă comparativ cu alte echipe redutabile ale Europei. Însă, această vulnerabilitate e compensată prin faptul că toți membrii echipei învață diferite roluri în cadrul acesteia.

Ec hipa este destul de mică ca număr de membri, comparativ cu marile echipe ale Europei cu care ne luptăm, cu Modena, cu Valencia, cu echipe germane. Ei au o structură undeva la 80-90 de oameni, deplasează în competiții și structura din spate e mai mare, adică au undeva la 100 și ceva de studenți, 200 de studenți pentru dezvoltarea mașinii. Dar cred că asta ne avantajează cumva pentru că, logistic, toți membrii echipei Blue Streamline iau parte în tot ceea ce înseamnă dezvoltare, concepție, testare. După aceea competiția, adică sunt inserați, fiind un grup mai mic, stăm mult mai bine în environment-ul ăsta competițional.

stăm Și cred că un atu ar fi și experiența pe care am dobândit-o pentru că noi suntem în al 18-lea ani de existență. N e bucură că lumea a început să afle despre un demers de durată medie pe care noi o facem de aproape două decenii, ca să ajungem în topurile astea. Obiectivul proiectului a fost acela de a crea generații mai performante și de a ne face treaba bine. Și bineînțeles că rezultatele au venit. Am avut răbdare și înțelepciune și rezultatele au venit, completează coordonatorul echipei brașovene.

Miza lui 2026: podium la monopost electric cu propriul aparat, conceput și construit integral de studenții brașoveni

Referitor la următorul jalon pe care îl vizează profesional, liderul echipei ne-a precizat că nu podiumul este obiectivul acesteia, ci aplicarea aceleiași rețete care garantează performanța. Astfel, viitorul jalon devine repetarea reușitei de la combustie cu primul vehicul electric conceput de BlueStreamline, care succede celor 16 monoposturi pe combustie cu care brașovenii scriu istorie.

”Dacă am aplicat o rețetă care funcționează, ăsta este și următorul obiectiv. În 2025, BlueStreamline a conceput și a creat al 16-lea monopost pe combustie și un monopost electric, care s-a clasat destul de bine anul trecut. Deși am avut niște probleme inerente unui mare început, a venit cu bronz din România și s-a clasat pe 23 în Spania monopost electric. Vrem să continuăm, să mergem pe ambele paliere, și combustie și electric. Sperăm să și reușim, că e un an mai dificil din punct de vedere material”.

O latură importantă a succesului vine și de la partenerii tradiționali, în primul rând Universitatea Transilvania, care oferă un sprijin necondiționat, dar și parteneri industriali. Deși, admite Mihai Comșiț, unii dintre ei au început să se confrunte cu dificultăți din cauza crizei economice.

”Sperăm să scoatem monopostul ăsta. V rem să creăm niște vehicule care sunt mai performante decât cele de anul trecut. Pentru că noi facem o chestie comparativă an de an. Facem niște analizări ale performanțelor și ne propunem niște targeturi de performanță, nu neapărat de locuri în competiții. Locurile în competiții vin ca o consecință a acestor performanțe, și uneori nu sunt neapărat direct legate de performanța mașinilor. Trebuie să faci o echipă funcțională, poate să ai și un pic de șansă, dar ăsta e gândul nostru pentru anul ăsta, vrem să mai creștem puțin”.

Urcare de 30 poziții într-un singur an în topul mondial

Coordonatorul echipei mai subliniază că ștacheta a urcat și mai sus, după un fabulos an 2025 în care au reușit să urce 30 de poziții în clasamentul mondial, până pe locul 45.

”Poate asta înseamnă să mergem să urcăm în topul mondial mai mult pentru că am avut un avans considerabil și în topul mondial, unde sunt listate 60 de echipe din lume, din cele 1.000 și ceva care există. De anul trecut până anul ăsta am sărit în topul mondial de pe 75, pe 45, 30 de poziții după rezultatele de anul trecut și încă ne batem.

Oamenii care vin în proiect îi numim parteneri și într-adevăr ne sunt parteneri. Universitatea investește în acest proiect și mi se pare normal să facă asta atâta timp cât are studenți performanți și atragem din mediul industrial și mediul economic parteneri lângă noi care ne ajută cu materiale, cu expertiză, cu tooling prin care noi putem să realizăm anumite repere.

Finanțarea vine din fonduri ale universității pentru competiții și ceea ce dezvoltăm pe mașină, materiale sau procese tehnologice prin care noi realizăm prototipurile care sunt asigurate de parteneri. Sunt parteneri de lungă durată, ceea ce mă bucură, majoritatea partenerilor noștri au o continuitate în proiect. Acum au început să atragă parteneri noi, dar partener tradițional este o companie din Brașov, căreia i se adaăugă alte multinaționale și afaceri din România” , mai spune instructorul de elită din Brașov.

Probe sportive, inginerie, dar și business planuri. Tot mai mulți tineri vor să intre în Dream team

O altă latură interesantă a proiectului este că acest model interdisciplinar, care îmbină sportul, ingineria și marketingul. are o solidă latură educațională, atrăgând tot mai mulți studenți. În urma reușitelor, baza de selecție a devenit tot mai mare în 2025.

Sportul este partea frumoasă a acestui proiect, care este un proiect educațional pentru că menține Formula Student. S pre deosebire de celelalte competiții de motorsport, e ste o competiție de inginerie. Noi nu alergăm numai în pistă în cele 4 probe dinamice pe care le avem. Alergăm și ne concurăm și pe niște probe statice care constau în business plan-uri, în cost report-uri și alte design report-uri, alte chestiuni care prezintă proiectul din alte puncte de vedere. Într-adevăr, este un exemplu de bună practică și de formare pentru studenți, într-un cadru care este similar cu realitatea.

Este un model hibrid între sport și business și educațional. S unt 3 piloni pe care se bazează foarte frumos pentru că ei, din punct de vedere aplicativ, reușesc să-și aplice cunoștințele dobândite în facultate oricare ar fi ea. Proiectul nu atrage doar ingineri, ci include și oameni de marketing, de business și mulți oameni care participă activ în proiectul ăsta. O rice student al Universității Transilvania din Brașov are loc în el. Noi în fiecare an facem recrutări. Avem tot mai multe cereri de a intra în echipă după ultimele sezoane și mă bucură treaba asta. Am avut anul trecut la recrutări vreo 265 competitori , am păstrat vreo 70 și încă mai selectăm, conchide expertul.

Sursa foto: Universitatea Transilvania

