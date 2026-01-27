Andrei Caramitru: „La noi nu mai există leadership. E ca și cum generalul de pe front e paralizat”

Andrei Caramitru vorbește într-o postare pe Facebook despre starea leadership-ului la nivel înalt în România. Potrivit acestuia, indecizia și comunicarea „catastrofică” transformă vârful conducerii într-un factor de confuzie și neîncredere, nu într-un motor al decziilor clare și coordonate.

Caramitru spune că leadership-ul înseamnă „să dai direcția, după ce ai ascultat toate punctele de vedere, să decizi și să comunici extrem de clar ce trebuie făcut”. El susține că acest principiu nu mai există deloc la nivelul conducerii din România. Acesta crede că românii ascultă opinii haotice, iar deciziile nu vin din cauza comunicării „catastrofice”.

„Leadership înseamnă să dai direcția – după ce ai ascultat toate punctele de vedere, să decizi și să comunici extrem de clar ce trebuie făcut. La noi nu mai există leadership. Deloc. Ăștia ascultă puncte de vedere haotice. Oamenii de mai jos se ceartă. Și decizia nu vine – comunicarea e catastrofica – să fie și alb și negru, și galben și verde, să nu supărăm pe nimeni. Doamne ajută.”

De asemenea, Caramitru explică ca haosul este produs din cauza stilului de leadership în care inistuțiile se ceartă între ele, iar cetățenii nu mai pot avea încredere în nimeni pentru că nu au parte de o direcție clară.