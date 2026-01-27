Andrei Caramitru: „La noi nu mai există leadership. E ca și cum generalul de pe front e paralizat”

Andrei Caramitru vorbește într-o postare pe Facebook despre starea leadership-ului la nivel înalt în România. Potrivit acestuia, indecizia și comunicarea „catastrofică” transformă vârful conducerii într-un factor de confuzie și neîncredere, nu într-un motor al decziilor clare și coordonate.
Caramitru spune că leadership-ul înseamnă „să dai direcția, după ce ai ascultat toate punctele de vedere, să decizi și să comunici extrem de clar ce trebuie făcut”. El susține că acest principiu nu mai există deloc la nivelul conducerii din România. Acesta crede că românii ascultă opinii haotice, iar deciziile nu vin din cauza comunicării „catastrofice”.
„Leadership înseamnă să dai direcția – după ce ai ascultat toate punctele de vedere, să decizi și să comunici extrem de clar ce trebuie făcut. La noi nu mai există leadership. Deloc. Ăștia ascultă puncte de vedere haotice. Oamenii de mai jos se ceartă. Și decizia nu vine – comunicarea e catastrofica – să fie și alb și negru, și galben și verde, să nu supărăm pe nimeni. Doamne ajută.”
De asemenea, Caramitru explică ca haosul este produs din cauza stilului de leadership în care inistuțiile se ceartă între ele, iar cetățenii nu mai pot avea încredere în nimeni pentru că nu au parte de o direcție clară.
„Din cauza asta suntem în haos. Pentru ca – la așa stil de leadership – cei din structuri și populația intră în confuzie, nu mai au încredere, și se ceartă între ei pentru ca nu pot depinde de nimeni care să dea direcția. Dacă nimeni nu dă nici o direcție – ne certăm între noi să ne convingem unii pe alții (e imposibil).”
„E ca și cum generalul de pe front e paralizat și nu spune nici să ataci, nici să te retragi, nici să mergi în stânga nici in dreapta – spune eu ce să fac hai vorbiți între voi să vedem ce facem nu știu analizăm vedem aualeu. Ce să fac – exista opinii și opinii – trebuie să îi ascultăm pe toți. În timp ce inamicul îți cară bombe în cap. Și – evident – cei de la vârf scad rapid spre zero ca încredere pentru ca nu își fac jobul. Rolul lor devine toxic nu pozitiv. Nu e bine deloc. Și stilul ăsta e deja de prea mult timp – de la al doilea mandat al lui kwi. De asta am ajuns în așa moment de dificultate. Și lucrurile nu se ameliorează deloc.”
