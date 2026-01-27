Bolojan se foloseşte de absorbţia banilor din PNRR ca să facă evaluarea miniştrilor din cabinet

Premierul Ilie Bolojan a mai fost întrebat la RFI dacă are în vedere o remaniere a vreunuia dintre miniştrii pe care îi are în cabinetul său. Acesta a răspuns că „fiecare ministru poate să-şi îmbunătăţească activitatea”.

Bolojan a mai spus că aprecierlile la adresa miniştrilor din cabinetul său este un fapt care trebuie să se petreacă în privat, cu fiecare dintre ei şi nu i se pare „”fair play” să discute astfel de chestiuni în public.

Ba mai mult, „anul acesta va fi foarte important legat de absorbţia de fonduri europene, 10 mld. de euro, alocare prin PNRR, să terminăm lucrări importante care sunt în curs. Este foarte importantă şi mi se pare de bun simţ să fie un criteriu să-l folosim la evaluarea miniştrilor. I- am întrebat dacă aceste proiecte vor fi finalizate. Mi se pare normal să-şi asume fiecare ce promite”, a mai spus Bolojan la RFI.

